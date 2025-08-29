Carlos Antonio Vélez asegura que hay “camerino roto” en la Selección Colombia y Durán se cansó

Las cosas no estarían bien en la Selección Colombia y el periodista Carlos Antonio Vélez reveló delicados detalles que tendrían a los jugadores totalmente divididos. Hay incertidumbre por la clasificación al Mundial 2026 y otros tendrían serias molestias con el técnico Néstor Lorenzo por supuestas “preferencias” con algunos futbolistas. ¿Por eso la demora en la convocatoria?

En su más reciente edición en Palabras Mayores (29 de agosto), Carlos Antonio Vélez lanzó picantes palabras sobre la Selección Colombia y solamente usó el nombre de Jhon Durán y todo lo que sucedió en la anterior convocatoria, cuando el delantero salió de urgencia por supuestamente estar lesionado, aunque se había filtrado un enfrentamiento del jugador con el técnico Néstor Lorenzo.

En sus palabras, Carlos Antonio Vélez reveló que por más que traten de mostrar un grupo unido, la realidad es que “está roto” y hay mucha inconformidad por la falta de liderazgo en el camerino y hay algunos futbolistas que tratan de tener esa responsabilidad, pero no tienen el peso suficiente.

Las cosas en la interna estarían botando fuego y en la Federación Colombiana de Fútbol se teme algún otro traspié en las Eliminatorias Conmebol ante Venezuela y Bolivia, que pueda colocar mucho más en riesgo al técnico Néstor Lorenzo. Las denuncias de Carlos Antonio caen en momentos donde el país espera por el grupo de convocados para la última doble fecha.

Carlos Antonio Vélez asegura que hay “camerino roto” en la Selección

“Así digan lo que quieran, besito por aquí y por allá y somos una familia, el vestuario está roto. Hay un grupo inconforme, la ausencia de liderazgo es notoria, Colombia no tiene líderes dentro ni fuera de la cancha, hay unos que hablan, pero no les dan bola”, comenzó Carlos Antonio Vélez en su espacio en Antena 2.

“No hay empatía entre varios de los convocados. Es un grupo heterogéneo, es normal, no se trata de que sean amigos, sino compañeros en el campo, que socialicen en el campo. Y hay jugadores preocupados por el Mundial. Algunos creen que es su gran oportunidad de dar el salto y que los adquieran equipos top y muchos no han sido tenidos en cuenta, los dejan en el banquillo o la tribuna. Hay una inconformidad real, cierta, no es ningún invento. Se incrementa con el Mundial cerca y la falta de liderazgo”, agregó Vélez.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez de Jhon Durán y su problema con la Selección Colombia?

“El problema de Durán es que se ‘mamó’ de las preferencias hacia algunos jugadores y reaccionó de mala manera, no le vamos a aplaudir la manera como reaccionó. Eso pasó, no lo maquillen más”, puntualizó Carlos Antonio Vélez.

“Algunos son más inmaduros o son demasiado frenteros, y por ahí puede estar Durán. Es complejo, es cierto. El carga-montón está montado, hay una solución fácil que es primera vía tirarlo al tacho de la basura, no nos importa como jugador y como persona”, lamentó Vélez.