El reconocido analista deportivo Carlos Antonio Vélez sembró la duda sobre la reciente lesión de Jhon Jáder Durán, la cual se produjo justo antes de que se hiciera pública la lista de convocados para la Selección Colombia.

El hecho se produjo durante el encuentro entre Benfica, donde juega Richard Ríos, y Fenerbahce, de Jhon Durán. Faltando un minuto para el pitazo final, el colombiano cayó a la grama quejándose por un dolor en la pierna, sin que nadie lo hubiera tocado.

La escena rápidamente generó una oleada de comentarios y cuestionamientos, especialmente por parte de los conocedores del deporte.

Ese es el caso de Carlos Antonio Vélez, que sugirió que la lesión es “inoportuna (oportuna)”, insinuando que podría haber sido una excusa para que el jugador no fuera incluido en la convocatoria de la Selección Colombia.

Carlos Antonio Vélez duda de la lesión de Jhon Durán

El periodista basó sus comentarios en la observación del incidente durante el partido, señalando que el portero rival no pareció hacer contacto con Durán. La lesión, según Vélez, pareció ocurrir en el momento en que el jugador cayó al césped. Esta situación ha avivado las especulaciones en torno a la relación del delantero con el cuerpo técnico de la Tricolor.

“En serio se lesionó Durán? No lo tocó el arquero y cayó liquidado… lesión inoportuna (oportuna) q facilita la no convocatoria dejando en un misterio si lo llamaban o no. (el episodio del juego ante Perú está ahí flotando aún)… algo no nos han contado… o sí?”, escribió en su cuenta de X.

La incertidumbre sobre la lesión se suma a rumores previos que indicaban que Durán tuvo un altercado con sus compañeros de equipo en un encuentro contra Perú, lo que supuestamente lo habría marginado de la convocatoria anterior.

La nueva lesión solo ha intensificado los cuestionamientos sobre el futuro del jugador en el combinado nacional.