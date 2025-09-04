Carlos Antonio Vélez de nuevo está en el centro de la controversia por sus recientes declaraciones acerca de la Selección Colombia. El analista deportivo hizo una dura advertencia antes del partido ante Bolivia.

El combinado nacional se enfrentará al cuadro de Óscar Villegas en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.

En una contundente declaración que ha generado debate, el reconocido comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez emitió una dura advertencia a los seguidores de la Selección Colombia, pidiéndoles moderación en las celebraciones si el equipo nacional logra su clasificación al Mundial de 2026.

Durante su programa radial Palabras Mayores, Vélez argumentó que una celebración efusiva, con expresiones como “histórica clasificación” o “gracias, guerreros”, sería equivalente a “aplaudir la mediocridad“.

“Respetuosamente, a todo el mundo: no se les vaya a ocurrir, después de la clasificación de esta noche y en honor a la verdad, salir con eso de ‘gracias, guerreros’ e ‘histórica clasificación, porque esa sería la oda y ensalzar la mediocridad”, dijo Carlos Antonio Vélez.

La Selección Colombia no está en su mejor momento

Su postura se basa en el bajo rendimiento del combinado nacional bajo la dirección de Néstor Lorenzo en los últimos partidos.

El analista respaldó su advertencia con cifras específicas, señalando que el equipo lleva seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, sumando apenas 3 de 18 puntos posibles.

“Seis partidos sin ganar, 3 puntos de 18 posibles, 3 juegos sin ganar como local. En la segunda vuelta, de 21 puntos, sacamos cinco, y de los últimos 8 partidos, se ganó uno. Unos números paupérrimos”, argumentó.

