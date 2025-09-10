La Selección Colombia se impuso ante Venezuela por 3-6 en la última jornada de la Eliminatoria, marcador que dejó eliminado al equipo ‘vinotinto’, el cual soñaba con poder clasificar al repechaje para ir al Mundial, razón por la que la alegría del cuadro ‘cafetero’ fue la tristeza de los miles de asistencias que asistieron al estadio Monumental de Maturín.

Luis Suárez fue el principal actor en la gran presentación colombiana, anotando cuatro de los seis goles, es por esto que los fanáticos de la ‘tricolor’ lo llenaron de elogios y para muchos no solamente se ganó su cupo en la Copa del Mundo, sino que otros ya lo dan como el titular, pero mientras en su país lo aman, en Venezuela lo ven como el villano del partido más importante en la historia de dicho país.

Y es que en la previa, había mucha ilusión en territorio venezolano con lograr el triunfo, es por esto que en cada gol que anotó Colombia, en la narración de los periodistas de Venezuela, quedó evidenciada la tristeza, decepción y desolación por ver cómo se esfumaba la posibilidad de ir al repechaje para poder ir al Mundial.

Con frases como “esto es una catástrofe, una hecatombe”, o “hizo lo que quiso Colombia”, los comentaristas venezolanos dejaban ver su desazón por los goles colombianos, los cuales dejaron al equipo de Néstor Lorenzo con 28 puntos en la tabla de posiciones y ocupando el tercer lugar.

Luis Suárez con la Selección Colombia. Foto: Edilzon Gamez/Getty Images.

Las palabras del DT de Venezuela por el triunfo de Colombia

Tras el final del partido, Fernando Batista, técnico de Venezuela, habló de lo que fue el partido y aseguró: “Es un momento muy duro en el plano futbolístico, lo intentamos, estábamos atrás de un sueño, no pudo ser, simplemente en estos momentos es difícil mucho análisis, muchas cosas que puedan venir, simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano, queríamos clasificar al repechaje, agradezco a este grupo de jugadores que lo intentamos hasta la última fecha”.

