Selección Colombia

César Augusto Londoño le da con todo a Carlos Antonio Vélez por la Selección Colombia

César Augusto Londoño no perdonó a su colega y en redes sociales le envió contundente mensaje tras la clasificación de Colombia.

Por Jhobirson Molina

La clasificación de la Selección Colombia al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026 ha generado todo tipo de comentarios. Sin duda, la felicidad de los hinchas es absoluta, sin embargo, en redes sociales también se ha generado un debate gracias a varios periodistas.

César Augusto Londoño le da con todo a Carlos Antonio Vélez por temas de la Selección Colombia. Por un lado, está ‘CAV’, quien ha sido un crítico de algunas decisiones tomadas por el entrenador Néstor Lorenzo y elnivel de algunos jugadores.

En diferentes espacios, han llamado a Carlos Antonio Vélez como “apostador del fracaso”. César Augusto Londoño publicó un video en el que defiende a Colombia y contradice las palabras de su colega.

“Vencimos 3-0 a Bolivia y no le ganamos a nadie. Quieren cambiar a Lorenzo con el 69% de rendimiento; le ganamos por primera vez a Brasil en las eliminatorias y era el peor Brasil de todos los tiempos. La única selección a la que Argentina no le pudo ganar fue a Colombia, pero ya estaban clasificados.

Colombia no tiene gol y es la tercera más goleadora de la eliminatoria. Clasificamos al Mundial y ahora hay que ganarlo. Dicen que James está acabado y participó en 14 de los 22 goles: 3 anotaciones y 11 asistencias. ¿Y qué le ganamos a España? Que no estaba con sus titulares… Con cara o con sello, ganan los apostadores del fracaso”, dijo Londoño.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar con mensajes de apoyo a César Augusto Londoño, sin embargo, también hay quienes están con los argumentos dados por Carlos Antonio Vélez.

Jhobirson Molina
Jhobirson Molina
