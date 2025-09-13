Colombia podría enfrentar a una de estas selecciones debutantes en el Mundial

La Selección Colombia, que se clasificó directamente para el Mundial de 2026 al ocupar el tercer puesto en las Eliminatorias Conmebol con 28 puntos, busca un lugar en el bombo 1 del sorteo para evitar a los equipos más fuertes en la fase de grupos.

Aunque el sorteo aún no se lleva a cabo, ya se empiezan a hacer especulaciones sobre los posibles rivales de la Tricolor.

Entre los primeros rumores que surgieron sobre este tema, se señala que el cuadro nacional podría enfrentar a dos selecciones debutantes en el Mundial del 2026. Se trata de Jordania y Uzbekistán.

El argumento es que ambos equipos se encuentran en posiciones inferiores en el ranking FIFA y lo más probable es que alguna de las dos se ubique, por ejemplo, en el bombo 4. Con esto, existe posibilidad de un enfrentamiento en la fase de grupos.

Es de resaltar que la FIFA promueve que los grupos estén compuestos por selecciones de diferentes continentes, es decir, al ser asiáticas Jordania y Uzbekistán no quedarían en el mismo bombo.

Colombia ya tiene rivales para sus amistosos

Mientras se define su camino en el Mundial, la Selección Colombia se prepara para una serie de partidos amistosos en Estados Unidos. Los partidos se llevarán a cabo entre octubre y noviembre.

De acuerdo con la información que se conoció en los últimos días, la Tricolor jugará contra México, Canadá, Nueva Zelanda y Nigeria.