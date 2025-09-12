La Selección Colombia consiguió su clasificación al Mundial del 2026, tras las victorias ante Venezuela y Bolivia, es por esto que se espera que haya mucho furor de los hinchas ‘cafeteros’ en territorio estadounidense para acompañar a su equipo, situación que se ha dado en las más recientes presentaciones de la ‘tricolor’ en dicho país.

Aun sin conocer los rivales y a la espera del sorteo, Colombia será seguramente una de las selecciones que tendrá un gran acompañamiento en la Copa del Mundo, esto debido a la gran población ‘cafetera’ que vive en territorio estadounidense, más los que viajarán desde territorio nacional para apoyar al equipo.

El pasado 10 de septiembre la FIFA abrió la preventa de boletas para el Mundial, y con tan solo 24 horas de iniciarla, llegaron más de 1,5 millones de solicitudes desde más de 200 países, así lo informó la entidad que rige el fútbol en el mundo, siendo Colombia el segundo país que más pedidos de entradas ha hecho, sin contar a Canadá, México y Estados Unidos que son los anfitriones.

“La mayor demanda hasta el momento ha venido de los fans de los siguientes países: Estados Unidos, México y Canadá, seguidos por sus homólogos de Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania”, informó la FIFA, lo que seguramente la Selección Colombia jugará de ‘local’ por el acompañamiento de su hinchada en cada partido de la Copa del Mundo.

Hinchas de la Selección Colombia en el Mundial. Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images.

¿Cuánto valdrán las boletas para el Mundial del 2026?

Los precios de las entradas para el Mundial del 2026 en Estados Unidos variarán según la fase que se esté disputando, pero su valor sería desde 60 dólares, que sería cerca de 234 mil pesos colombianos, mientas que la boleta más cara 6.710 dólares para la mejor ubicación en la final, que sería un poco más de 26 millones de pesos.

