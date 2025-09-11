Tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial del 2026, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó el equipo ideal de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En este once hay varios colombianos, que brillaron en los dos partidos.

La Tricolor se hizo un cupo en la Copa del Mundo tras la goleada a Bolivia, en la penúltima fecha de las Eliminatorias; sin embargo, en el siguiente compromiso volvió a sumar un número importante de tantos.

La Selección Colombia goleó a Venezuela, con un marcador 3-6, y dejó al equipo del vecino país sin posibilidad de ir al Mundial. Varios jugadores se desbordaron en talento, lo que les permitió hacer parte del once ideal de la doble fecha.

En el equipo ideal la Conmebol incluyó a tres jugadores de la Tricolor: los mediocampistas Jefferson Lerma y James Rodríguez, y el delantero Luis Suárez. Este último fue de los jugadores que más sorprendió en la última fecha pues marcó cuatro goles en el mismo partido.

Los demás jugadores que conforman el once ideal publicado por la Conmebol

El once ideal completo de la Conmebol incluye a: Alisson Becker, de Brasil; el uruguayo Guillermo Varela, Gustavo Gómez, de Paraguay; los ecuatorianos Piero Hincapié y William Pacho.

Para completar el equipo están el paraguayo Matías Galarza; Lionel Messi, de Argentina; y Miguel Terceros de Bolivia.

Los colombianos, además de hacer parte del once ideal publicado por la Comebol, brillaron con cifras que resaltan. Además del ‘póker’ de Luis Suárez, James Rodríguez recibió el reconocimiento como el jugador con mayor número de asistencias durante las Eliminatorias.

