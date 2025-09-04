Es tendencia:
Cómo le ha ido a la Selección Colombia enfrentando a Bolivia

La Selección Colombia jugará el penúltimo partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Para este compromiso recibirá al equipo de Bolivia en Barranquilla.

Por Michell Figueroa

La Selección Colombia se volverá a enfrentar a Bolivia en el penúltimo compromiso de las Eliminatorias.
© Getty ImagesLa Selección Colombia se volverá a enfrentar a Bolivia en el penúltimo compromiso de las Eliminatorias. (Foto de Gabriel Aponte/Getty Images)

La Selección Colombia recibirá al equipo de Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla para disputar la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.

El combinado nacional llega al compromiso con 22 puntos y la posibilidad de asegurar la clasificación al Mundial en casa. Ubicándose en el sexto lugar de la tabla, la tarea para la Tricolor no es un imposible y por eso se espera que este 4 de septiembre se de el paso.

Por su parte, Bolivia, con un pie afuera de la clasificación, podría asegurar un lugar si le gana a la Selección Colombia y derrota a Brasil en la última fecha. El examen a simple vista es más complejo para los bolivianos.

Así le ha ido a Colombia ante Bolivia en los últimos diez partidos

Aunque la Selección Colombia no atraviesa su mejor momento y los últimos resultados en el camino al Mundial no son alentadores, su historial ante Bolivia le da un respiro a la afición.

La Selección Colombia tiene un historial favorecedor de las veces que se ha enfrentado ante Bolivia.

En los últimos diez partidos entre estas selecciones, que han sido amistosos, en la Copa América y también en Eliminatorias, la Tricolor no ha perdido una sola vez.

Estos son los resultados más recientes de los duelos entre ambas selecciones:

2010 – Amistoso: Bolivia 1-1 Colombia
Copa América 2011: Colombia 2-0 Bolivia
Eliminatorias Brasil 2014: Bolivia 1-2 Colombia
Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 5-0 Bolivia
Eliminatorias Rusia 2018: Bolivia 2-3 Colombia
Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 1-0 Bolivia
Eliminatorias Qatar 2022: Bolivia 1-1 Colombia
Eliminatorias Qatar 2022: Colombia 3-0 Bolivia
2024 – Amistoso: Colombia 3-0 Bolivia
Eliminatorias MX, EE.UU. y Can 2026: Bolivia 1-0 Colombia

michell figueroa
Michell Figueroa
