La Selección Colombia recibirá al equipo de Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla para disputar la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.

El combinado nacional llega al compromiso con 22 puntos y la posibilidad de asegurar la clasificación al Mundial en casa. Ubicándose en el sexto lugar de la tabla, la tarea para la Tricolor no es un imposible y por eso se espera que este 4 de septiembre se de el paso.

ver también Titular de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia por Eliminatorias

Por su parte, Bolivia, con un pie afuera de la clasificación, podría asegurar un lugar si le gana a la Selección Colombia y derrota a Brasil en la última fecha. El examen a simple vista es más complejo para los bolivianos.

Publicidad

Publicidad

Así le ha ido a Colombia ante Bolivia en los últimos diez partidos

Aunque la Selección Colombia no atraviesa su mejor momento y los últimos resultados en el camino al Mundial no son alentadores, su historial ante Bolivia le da un respiro a la afición.

La Selección Colombia tiene un historial favorecedor de las veces que se ha enfrentado ante Bolivia. (Foto: Selección Colombia)

En los últimos diez partidos entre estas selecciones, que han sido amistosos, en la Copa América y también en Eliminatorias, la Tricolor no ha perdido una sola vez.

Publicidad

Publicidad

Estos son los resultados más recientes de los duelos entre ambas selecciones:

• 2010 – Amistoso: Bolivia 1-1 Colombia

• Copa América 2011: Colombia 2-0 Bolivia

• Eliminatorias Brasil 2014: Bolivia 1-2 Colombia

• Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 5-0 Bolivia

• Eliminatorias Rusia 2018: Bolivia 2-3 Colombia

• Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 1-0 Bolivia

• Eliminatorias Qatar 2022: Bolivia 1-1 Colombia

• Eliminatorias Qatar 2022: Colombia 3-0 Bolivia

• 2024 – Amistoso: Colombia 3-0 Bolivia

• Eliminatorias MX, EE.UU. y Can 2026: Bolivia 1-0 Colombia