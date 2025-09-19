La Selección Colombia aseguró su cupo en el Mundial del 2026 tras la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Aunque por el momento no se ha establecido con exactitud los bombos del sorteo, porque falta mucho camino por conocer a todos los equipos que participarán en la cita mundialista, ya hay luces sobre el grupo de la Tricolor.

El sorteo oficial se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025, a las 12:00 p. m. (hora de Colombia), en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C., Estados Unidos.

Con el panorama actual, la Selección Colombia tendría su lugar en el bombo 2 para el sorteo del Mundial de la FIFA 2026, a pesar de haber finalizado en la tercera posición de las Eliminatorias sudamericanas.

La ubicación en este bombo se debe a su actual puesto en el ranking de la FIFA, donde ocupa la posición 13, lo que no le permite ser cabeza de serie, ya que para ello se necesita estar dentro de los nueve primeros.

La Selección Colombia podría enfrentarse a uno de los anfitriones

Estar en el bombo 2 significa que la selección nacional enfrentará en la fase de grupos a una de las nueve selecciones mejor clasificadas. Esto incluye a los tres países anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial de 2026 contará con 48 equipos, que se dividirán en doce grupos de cuatro. Los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a la siguiente fase, que comenzará con los dieciseisavos de final.