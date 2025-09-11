Tras la exitosa clasificación al Mundial de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó el plan de partidos amistosos para la selección nacional. Según Ramón Jesurún, presidente de la entidad, el equipo disputará cuatro encuentros en las próximas fechas FIFA de octubre y noviembre.

Así mismo, el presidente de la FCF reveló cuáles serán los rivales de la Selección Colombia para las cuatro fechas.

Los rivales para los partidos que se disputarán el próximo mes serán México y Canadá, de acuerdo con lo revelado por la Federación. Además, se dio a conocer cuáles serán los equipos a los que se enfrentará la Selección Colombia en noviembre.

Jugadores de la Selección Colombia ante Venezuela.

Los rivales de la Selección Colombia para noviembre

Para esos otros dos encuentros, la Tricolor jugará contra Nueva Zelanda en Miami. Este compromiso se llevará a cabo el 15 de noviembre en el Chase Stadium de Florida. Es de resaltar que el rival, igual que la Selección Colombia, ya tiene su pase al Mundial del 2026 asegurado.

El segundo equipo al que se enfrentaría la selección nacional ha sido campeón de la Copa Africana de Naciones en tres oportunidades.

Se trata de la selección de Nigeria, que todavía no tiene su cupo a la Copa del Mundo garantizado, pero podría asegurarlo en las próximas fechas de las Eliminatorias de la CAF (Confederación Africana de Fútbol).

Este encuentro, de acuerdo con Jesurún, se llevará a cabo en noviembre, pero aún no hay fecha exacta ni lugar establecidos.