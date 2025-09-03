Conmoción en Colombia por el grave problema que tiene Dayro Moreno en la Selección y le impide jugar

El partido entre Selección Colombia y Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol genera expectativa y hay tensión por el resultado final. Todo está listo en el Metropolitano de Barranquilla y el técnico Néstor Lorenzo alista el once titular para hacerle frente a unos bolivianos que se aferran a la última esperanza que les queda. Es jornada decisiva para definir el cupo al Mundial 2026 y además que sigue aumentando el fenómeno social de Dayro Moreno.

El delantero del Once Caldas, máximo goleador histórico de Colombia, regresó a la Selección después de varios años de ausencia. Es la máxima sorpresa en la convocatoria y Néstor Lorenzo pudo escuchar el grito de todo un país que exigía el llamado de Dayro Moreno. Ahora la duda es si será titular, tendrá que esperar desde la suplencia o irá a la tribuna.

El técnico habló en rueda de prensa sobre la posibilidad de que Dayro Moreno sea inicialista ante Bolivia en Barranquilla. El estratega argentino dejó claro que el jugador se ganó el llamado gracias a su buen presente en la Liga Colombiana y en la Copa Sudamericana, donde fue determinante para su equipo. Pero dejó dudas de su presencia desde el pitazo inicial.

Publicidad

Publicidad

ver también Los elogios de la prensa argentina para Dayro Moreno: “Lo viejo funciona, claro que sí”

En Bolavip Colombia habíamos analizado el tema de Dayro Moreno, su titularidad y la decisión que tomaría Lorenzo. Y en estos momentos está más cerca una ida a la tribuna o esperar desde en la suplencia, que ser titular. Un problema que Moreno enfrenta y pelea en la concentración para cambiar el semblante. Seguramente, esperará desde el banquillo, dejando como titular a Jhon Córdoba. Incluso, se cree que Luis Javier Suárez está por encima del atacante tolimense.

Dayro Moreno de regreso a la Selección Colombia. Foto: FCF.

Las palabras de Lorenzo sobre Dayro Moreno y su titularidad ante Bolivia

“Dayro es un jugador más en el plantel, se ha ganado la convocatoria por lo hecho en su club, es una opción como todos los que estarán sentados en el banco de suplentes, es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes, pero compite con jugadores como Córdoba, Luis Díaz, Suárez, quienes también están en buen momento. Analizaremos en el partido si lo ingresaremos en algún momento del partido”, dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Con esas palabras, Néstor prácticamente descartó a Dayro como titular frente a Bolivia. El jugador de 39 años de edad deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes y ser una alternativa ofensiva para el segundo tiempo, dependiendo del desarrollo del partido en Barranquilla.

La titular de la Selección Colombia sin Dayro Moreno

Arquero: Camilo Vargas.

Defensas: Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica. Volantes: Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez.

Delanteros: Jhon Arias, Luis Díaz, Jhon Córdoba.

Publicidad