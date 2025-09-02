Conmoción en Colombia por las palabras de Luis Díaz antes de enfrentar a Bolivia: “Había robos e incluso asesinatos”

Bayern Múnich no cabe de la dicha por tener a Luis Díaz como refuerzo estelar para la temporada 2025-26, y para acercarlo aún más a los hinchas, el equipo alemán decidió hacerle una entrevista en donde aparecieron las palabras que conmocionaron a toda Colombia justo antes del partido contra Bolivia por las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026.

“¡Mi Barrancas es maravillosa!”, empezó diciéndole ‘Lucho’ Díaz a la página oficial del Bayern sobre el municipio que está ubicado a 8.700 kilómetros de Múnich. A pesar de que el extremo colombiano se empezó a forjar en medio de calles llenas de polvo y un clima sofocante de casi 30 grados todo el año no dudó en afirmar que “por nada del mundo cambiaría este lugar por otro. Lo amo y siempre siento un poco de nostalgia por mi familia, mis compañeros de colegio y mis amigos de la infancia, casi todos los cuales siguen viviendo allí”.

Ver la alegría con la que Luis Díaz ha celebrado los tres goles que lleva con Bayern Múnich en cuatro partidos tiene una historia de trasfondo. No le ha tocado un camino fácil hasta llegar ser uno de los mejores extremos del mundo y no dudó en confesar todo lo que tuvo que vivir cuando se trasladó a Barranquilla y tuvo que vivir en un barrio muy peligroso.

La declaración de Luis Díaz que sorprendió a todos: “Había robos e incluso asesinatos”

Luis Díaz es uno de los capitanes de la Selección Colombia. (Foto: Getty Images)

“Cada pocos días asaltaban a alguien, había robos e incluso asesinatos. El dinero no daba ni para empezar. El camino al entrenamiento era muy largo y solo tenía unos pocos miles de pesos al día, es decir, quizá uno o dos euros. A veces ni siquiera había suficiente para comer”, le confesó ‘Lucho’ Díaz a la página oficial del Bayern Múnich antes del partido de la selección colombiana contra Bolivia del próximo jueves 4 de septiembre a las 6:30 P.M.

Luis Díaz reveló si James Rodríguez lo felicitó por llegar a Bayern Múnich

A pesar de que en la primera conferencia de prensa como nuevo jugador de Bayern Múnich confesó que James Rodríguez no lo había llamado, Luis Díaz reveló que “James me felicitó por mi fichaje por el Bayern. Me dijo que era el club perfecto para mí y que seguro que me sentiría a gusto en Múnich. ¡Me deseó muchos títulos!”.

