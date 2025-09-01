La no inclusión de Jhon Durán en la reciente lista de convocados de la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias ha generado diversas especulaciones. Ante la inquietud pública, el director técnico Néstor Lorenzo se pronunció sobre el caso.

Es de recordar que en los últimos partidos que jugó la Selección, se desató una polémica por los supuestos problemas en la interna de la Tricolor. En su momento mucho se habló de las presuntas peleas protagonizadas por Durán, que lo sacaron de la concentración.

Néstor Lorenzo confesó por qué no llamó a Durán

El estratega argentino explicó que la decisión de no llamar a Durán no obedece a cuestiones de indisciplina o rendimiento, sino a un problema físico recurrente.

“Siempre tuve en consideración a Jhon Durán, lo pusimos desde los 18 años porque le vemos proyección, futuro y presente, pero uno no puede dudar de un dolor que sienta un jugador, no estoy muy al tanto, pero sé que es un dolor en la tibia, que le molesta y le molesta, son como tendinitis rebeldes y crónicas que cuestan“, declaró Lorenzo.

Esta declaración busca poner fin a los rumores que sugerían una ruptura en la relación entre el jugador y el cuerpo técnico.

La aclaración de Lorenzo confirma que la salud del futbolista es la prioridad, y que su regreso a la Selección Colombia dependerá de su completa recuperación. Mientras tanto, el equipo nacional continúa su preparación para los próximos desafíos, con la mira puesta en asegurar su cupo al Mundial.