Contundente mensaje de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, para sus críticos

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló de la clasificación al Mundial del 2026, el partido ante Bolivia y envió un mensaje especial a sus críticos.

Por Michell Figueroa

Néstor Lorenzo se dirigió a sus críticos luego de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial del 2026. (Foto; Getty)
Tras la goleada de 3-0 sobre Bolivia que selló el pase de la Selección Colombia al Mundial de 2026, el técnico Néstor Lorenzo envió un contundente mensaje a quienes no creyeron en él.

El estratega argentino, visiblemente emocionado, agradeció el apoyo de los hinchas que llenaron el estadio Metropolitano y que acompañaron al equipo a lo largo de las Eliminatorias.

“Salimos a jugar como lo hicimos de tú a tú en grandes canchas, eso nos da la certeza que se podía y se podía conseguir“, dijo Néstor Lorenzo durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, se dirigió a sus detractores tras la victoria ante Bolivia.

El técnico de la Selección Colombia también tuvo palabras para aquellos que no creyeron en su proceso.

“Muy agradecido a toda la gente que apoyó, los que no también, son los que nos hacen ver otra parte de la crítica y nos ayuda, así que gracias a todos”, afirmó Lorenzo, evidenciando que el resultado final es la mejor respuesta a las dudas que pudieron surgir en el camino.

Esta clasificación representa un logro personal para Lorenzo, quien ya había participado en Mundiales como asistente de José Pékerman y ahora logra su primera clasificación como director técnico.

michell figueroa
Michell Figueroa
