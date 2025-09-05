Tras la goleada de 3-0 sobre Bolivia que selló el pase de la Selección Colombia al Mundial de 2026, el técnico Néstor Lorenzo envió un contundente mensaje a quienes no creyeron en él.

El estratega argentino, visiblemente emocionado, agradeció el apoyo de los hinchas que llenaron el estadio Metropolitano y que acompañaron al equipo a lo largo de las Eliminatorias.

ver también Dayro ya baila con la Selección Colombia: con esta coreografía celebraron la clasificación

“Salimos a jugar como lo hicimos de tú a tú en grandes canchas, eso nos da la certeza que se podía y se podía conseguir“, dijo Néstor Lorenzo durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Publicidad

Publicidad

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, se dirigió a sus detractores tras la victoria ante Bolivia.

Contundente mensaje de Néstor Lorenco para sus críticos

El técnico de la Selección Colombia también tuvo palabras para aquellos que no creyeron en su proceso.

“Muy agradecido a toda la gente que apoyó, los que no también, son los que nos hacen ver otra parte de la crítica y nos ayuda, así que gracias a todos”, afirmó Lorenzo, evidenciando que el resultado final es la mejor respuesta a las dudas que pudieron surgir en el camino.

Publicidad

Publicidad

Esta clasificación representa un logro personal para Lorenzo, quien ya había participado en Mundiales como asistente de José Pékerman y ahora logra su primera clasificación como director técnico.