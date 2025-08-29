La Selección Colombia enfrentará a Bolivia y Venezuela en las dos últimas jornadas de la Eliminatoria, en donde buscará la clasificación al Mundial del 2026, razón por la que se espera conseguir por lo menos un triunfo, siendo el primer duelo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, escenario en el que se espera un buen acompañamiento de la afición.

Para estos compromisos por las clasificatorias, el entrenador Néstor Lorenzo definió la lista de convocados, en donde mantuvo su habitual columna vertebral con los futbolistas que son de su confianza y con algunas novedades con jugadores que estaban a la espera de poder tener su oportunidad de vestir la camiseta del equipo ‘tricolor’.

El principal nombre en el listado es el de Luis Díaz, futbolista que llega a esta convocatoria siendo figura con el Bayern Múnich, por lo que se espera que su buen momento sea aprovechado por el entrenador Lorenzo. Otro que está es James Rodríguez, capitán y referente del equipo; Richard Ríos, que brilla con Benfica, también fue llamado.

Una de las grandes novedades es la aparición del futbolista Dayro Moreno, atacante que viene teniendo una muy destacada actuación con Once Caldas, por lo que el técnico Néstor decidió convocarlo y darle por primera ocasión la oportunidad desde que él es el DT, por lo que se convierte en una alternativa en el frente de ataque.

Por su parte, la ausencia que más llama la atención, pero muchos esperaban, es la del delantero Jhon Jader Durán, jugador que no pasa por un buen momento con el Fenerbahce y que se vio enredado en una polémica en los últimos partidos de Colombia por un presunto enfrentamiento con el DT Lorenzo y algunos jugadores.

La lista de convocados de la Selección Colombia

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)

⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)