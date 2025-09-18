Cristhian Mosquera acabó con el debate sobre su nacionalidad deportiva. El defensa de 20 años que juega ahora con el Arsenal de Inglaterra y que ya ha despertado el interés de los hinchas de la Selección Colombia y también de los España ya se decidió.

Mosquera, nacido en Alicante, pero de familia colombiana, habló en las últimas horas sobre su futuro a nivel de selecciones. El zaguero fue contundente con sus palabras y acabó con los rumores, especialmente tras el supuesto seguimiento que le ha hecho la Federación Colombiana de Fútbol.

Cristhian Mosquera, jugador de Arsenal, define si quiere jugar con Colombia o España

“Mi objetivo es ser llamado por Luis de la Fuente. Hay grandes jugadores en todas las posiciones. Yo, en mi club, me dedico a trabajar y, cuando lleguen las oportunidades, Dios me abrirá las puertas”, afirmó el defensor en charla con ‘El Larguero’

Con esta decisión, Mosquera se suma a la lista de varios jugadores que con otra nacionalidad prefieren jugar con España. Casos como los de Ansu Fati o Alejandro Balde son algunos de los más recientes.

El joven central ya ha hecho parte de procesos juveniles con la Roja y es considerado uno de los proyectos más interesantes en su posición. Por su parte, en Colombia sigue siendo una incertidumbre, pues es bien visto por parte de algunos.

Por ahora, la Selección Colombia deberá esperar, las posibilidades se reducen. Sin embargo, hoy la prioridad de Cristhian Mosquera está en consolidarse en Arsenal y dar el salto definitivo para hacerse un lugar en la Selección de España.