La Selección Colombia venció por 2-0 a Bolivia en el penúltimo juego de la Eliminatoria, compromiso que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en lo que fue un triunfo que le aseguró al equipo ‘cafetero’ su cupo para el próximo Mundial del 2026, que era el gran objetivo que se tenía propuesto.

Con la victoria y clasificación, el equipo colombiano se convierte en la sexta selección de la CONMEBOL que aseguró su puesto en la Copa del Mundo, tras Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay, países que representarán a Sudamérica en la cita orbital, a la espera de que se defina si Venezuela o Bolivia gana el repechaje.

Ya con el cupo asegurado, la gran duda de los hinchas es conocer cuándo se conocerá cómo quedarán conformados los grupos y los rivales de Colombia en el Mundial, situación que sin duda genera una gran expectativa en la fanaticada, no solamente de la ‘tricolor’, sino que también la de todos los países participantes.

La FIFA confirmó que el próximo día 5 de diciembre se realizará el sorteo de los grupos del Mundial del 2026, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Washington D. C., Estados Unidos, país que será la sede principal del torneo, siento México y Canadá los otros dos países que organizarán la Copa del Mundo, pero con pocos partidos.

La novedad que tendrá el Mundial del 2026

Cabe recordar que en esta oportunidad, la Copa del Mundo tendrá un cambio muy importante, como lo es que pasará de tener 32 equipos participantes a 46, un aumento grande, por lo que serán 12 grupos de 4 selecciones cada uno, formato que ha generado opiniones divididas en los fanáticos del fútbol.

