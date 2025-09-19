Cucho Hernández entra en la pelea con Dayro Moreno y manda contundente mensaje a Lorenzo desde LaLiga

Otro jugador colombiano se hace sentir pensando en una posible convocatoria en la Selección Colombia en esta recta final rumbo al Mundial 2026. Con el equipo ya clasificado a la Copa Mundo, muchos compatriotas se mentalizan en aumentar su nivel para entrar en la lista definitiva y uno de ellos es Juan Camilo Hernández.

La competencia no la tiene para nada fácil y son varios delanteros los que buscan un lugar en el grupo de delanteros. Cucho Hernández se hace sentir nuevamente desde una de las mejores Ligas del mundo con un espectacular remate en el partido del Real Betis en La Cartuja contra la Real Sociedad, válido por la quinta fecha de LaLiga.

Al final, el Real Betis venció a la Real Sociedad 3-1 en un gran partido, que le sirve al club de Sevilla para ascender en la tabla de posiciones y seguir dando la pelea por cupos a torneos internacionales. Juan Camilo Hernández abrió el marcador apenas al minuto 7 con gran remate. Mensaje claro para Néstor Lorenzo y si mantiene la buena racha en España, seguirá golpeando la puerta para volver a la Selección Colombia.

Los goles del Betis los continuaron un autogol de Álex Remiro al minuto 49 y Pablo Fornals al 69′. Por la Real Sociedad descontó Brais Méndez, para el 3-1 final. Nuevamente, Chucho Hernández finaliza como la gran figura del partido y se hace como la gran figura del ataque del equipo de Manuel Pellegrini.

Juan Camilo Hernández celebra el gol contra la Real Sociedad. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Cucho Hernández entra a la pela con Dayro Moreno

Precisamente, Juan Camilo hizo acto de presencia con gol en una semana donde Dayro Moreno también brilló en la Copa Sudamericana con Once Caldas. Fue el atacante tolimense el que le quitó un lugar al Cucho en la lista definitiva de Néstor Lorenzo para la última doble fecha de las Eliminatorias Conmebol, donde la Selección Colombia aseguró su puesto en el Mundial 2026.

Es decir, que se mantiene el mano a mano y Juan Camilo podría tener una oportunidad en los próximos partidos amistosos de la Selección en octubre y noviembre, donde podría convencer a Lorenzo. Por otra parte, Dayro Moreno no para su gran racha de goles y se acerca a los 400 para hacer su récord más brillante.

