La Selección Colombia volvió a clasificar al Mundial de 2026 tras golear a Bolivia en un partido que dejó sensaciones encontradas. Este pudo ser el último partido para muchos de los jugadores referentes del combinado nacional y así lo hizo saber la hermana de David Ospina, Daniela.

Nombres como David Ospina, James Rodríguez, Camilo Vargas, Santiago Arias e incluso Dayro Moreno, aparecen en esa lista de jugadores que podrían estar viviendo el último tiempo con la Selección Colombia. Aunque todos tienen la ilusión de jugar el Mundial, lo cierto es que difícilmente volverían a jugar en Barranquilla.

Daniela Ospina confirma el futuro de James Rodríguez y David en la Selección Colombia

Daniela Ospina, hermana de David y madre de la hija de James, dejó un mensaje que confirma el futuro de sus seres queridos. “Para los que nos gusta el fútbol, hoy quizás es el cierre de una era futbolera a nivel mundial que nos hizo no perder la pasión por este deporte… y el 2026 quizás marcará el fin de leyendas”, escribió en una historia de Instagram.

Las palabras de Daniela se suman a lo visto en la noche de jueves en Barranquilla, cuando James se quedó en la mitad de la cancha mirando hacia la nada, como en un acto de despedida. Su mensaje rápidamente se viralizó, pues muchos lo interpretaron como una confirmación de que Ospina y James ya empiezan a pensar en el retiro de la Selección.

Ahora, el equipo de Néstor Lorenzo se prepara para el duelo ante Venezuela del próximo martes en condición de visitante. Será el último juego oficial antes de llegar a la Copa del Mundo, donde la ilusión de un país está puesta en los grandes jugadores.

La ‘tricolor’ llega con aire en la camiseta para escribir una nueva historia en la cita de 2026, aunque con la tristeza de empezar a despedirse de jugadores que marcaron una época llena de alegrías y buenos momentos.