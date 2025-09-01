Dayro Moreno le responde al jugador de Nacional que habló de su convocatoria a la Selección Colombia

Muy pocas veces se había visto que en toda Colombia un jugador convocado que generara tanto consenso y aceptación. Así pasó con Dayro Moreno y la citación por parte del entrenador Néstor Lorenzo que hizo reaccionar a un jugador estelar de Atlético Nacional con una polémica declaración. ¡El delantero ya le respondió!

Con 23 goles y 4 asistencias entre Liga Colombiana, cuadrangulares, Copa Colombia y Copa Sudamericana, Moreno se ganó ser convocado para los dos últimos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 en los que enfrentará a Bolivia de local el jueves 4 de septiembre a las 6:30 P.M. y a Venezuela de visitante el martes 9 del mismo mes a la misma hora.

Esta noticia llegó a Jorman Campuzano, quien tuvo una pequeña confusión a la hora de expresar lo que sintió al saber que Dayro Moreno fue convocado a la selección colombiana tras 9 años de ausencia. “Creo que no hay camisa, creo que el que no sabe de fútbol está feliz por Dayro“, dijo el volante de Atlético Nacional y la polémica empezó en 3, 2, 1…

La respuesta de Dayro Moreno a Campuzano por hablar de su convocatoria a la Selección



Campuzano se dio cuenta del error en sus palabras y publicó una historia en Instagram con el siguiente mensaje: “Me faltó una palabra para lo que quise decir… Que hasta el que no sabe de fútbol está feliz por la convocatoria de Dayro. Así como cuando se me puso la gallina de piel. Te quiero mucho cabezón, disfruta”. Moreno se dio cuenta del mensaje y le respondió al volante de Nacional diciendo “grande parcerito”. ¡Confusión aclarada!



Lo primero que dijo Néstor Lorenzo sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia

“Los partidos que hizo en Copa Sudamericana fueron determinantes para su situación y bueno nada, pensé que era el momento. A veces uno tiene otros delanteros que están ‘on fire’ (encendidos) como decimos, y bueno ahora los que están muy bien son Jhon Córdoba y Luis Suárez, muy bien los dos. Pensamos que el tercero que podía venir era Dayro. Todo jugador que viene a la selección es un premio que recibe, creo que lo toma así como un premio y reconocimiento que está haciendo las cosas bien. Dayro hace un tiempo que está haciendo las cosas bien, recién se lo dije”, afirmó Néstor Lorenzo.