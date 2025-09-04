La Selección Colombia se medirá ante Bolivia por la penúltima fecha de la Eliminatoria, compromiso que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, escenario que contará con un lleno total por parte de la fanaticada ‘tricolor’, la cual espera que se consiga la clasificación al Mundial del 2026.

El entrenador Néstor Lorenzo definió la alineación titular para este compromiso, acabando así con la expectativa que había, especialmente por conocer quién sería el centro delantero del cuadro colombiano, en donde muchos pedían que Dayro Moreno fuera el atacante inicialista, pero finalmente, el DT argentino eligió a Jhon Córdoba.

Otro de los interrogantes era saber quién sería el futbolista que iría a la tribuna y no estará en el banco de suplentes, en donde muchos temían que fuera Dayro el elegido, pero finalmente, Lorenzo determinó que Yerson Mosquera sea el jugador que estará en las gradas, mientras que Moreno será alternativa en el banco de suplentes.

Cabe recordar que los otros jugadores que estará en la tribuna junto a Mosquera, será el lateral Daniel Muñoz, futbolista que no jugará contra Bolivia porque se encuentra suspendido y deberá cumplir una jornada, por lo que seguramente para el próximo y último partido de la Eliminatoria contra Venezuela, aparecerá en el equipo inicialista, misma situación se da con Kevin Castaño.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo de Dayro Moreno?

“Dayro es un jugador más en el plantel, se ha ganado la convocatoria por lo hecho en su club, es una opción como todos los que estarán sentados en el banco de suplentes, es un jugador preciso en la definición, no le pesa jugar en determinados ambientes, pero compite con jugadores como Córdoba, Luis Díaz, Suárez, quienes también están en buen momento. Analizaremos en el partido si lo ingresaremos en algún momento del partido”, fueron las palabras de Lorenzo sobre Dayro, previo al juego con Bolivia.

