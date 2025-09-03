La reciente convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia ha generado controversia, pero el delantero recibió un importante espaldarazo de parte de sus compañeros, incluido el capitán James Rodríguez, lo que pondría al director técnico Néstor Lorenzo en una situación complicada.

Dayro Moreno, que ha tenido un destacado desempeño en su club, fue convocado para los próximos partidos de la eliminatoria contra Bolivia y Venezuela.

Aunque su llamado ha sido visto por algunos como una estrategia del técnico para calmar las críticas, una publicación en las redes sociales del jugador sugiere que su recibimiento en el equipo fue muy positivo.

Dayro Moreno en su llegada a la concentración en Barranquilla.

James dejó claro lo que piensa de Dayro Moreno

Dayro Moreno compartió una imagen en sus redes sociales en la que se le ve posando junto a James Rodríguez. En el mensaje, el goleador colombiano aprovechó para elogiar al capitán con un mensaje de “dámelo siempre”.

En esa publicación quedó claro el espaldarazo del capitán de la Selección Colombia al delantero del Once Caldas. James Rodríguez comentó con una contundente palabra: “Goleador”, escribió el mediocampista en la publicación de Instagram.

Esta muestra de apoyo no solo da a entender la buena relación dentro del equipo, sino que también aumenta la presión sobre Lorenzo para que Moreno tenga minutos en la cancha.

La Selección Colombia se enfrentará a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y posteriormente visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín. Con el apoyo de figuras clave como James, la expectativa sobre la participación de Dayro Moreno en estos partidos es alta, y su desempeño podría ser crucial para las aspiraciones del equipo en la clasificación.

