La presencia de Dayro Moreno en la Selección Colombia ha generado mucho positivismo en los hinchas, ya que la gran mayoría se han mostrado de acuerdo con su convocatoria, esto gracias a su buen rendimiento con el Once Caldas, siendo goleador en los últimos torneos de la Liga Colombiana y en la Copa Sudamericana.

Aunque la gran mayoría de hinchas y periodistas han expresado su alegría por el llamado de Dayro, también algunas voces se han levantado para mostrarse en desacuerdo con la presencia del delantero de 39 años en el seleccionado ‘cafetero’, como lo indicó el presentador Juan Felipe Cadavid en un video en las redes sociales.

El famoso periodista lamentó que el delantero de la Selección Colombia sea un futbolista de casi 40 años, por lo que indicó que él no celebra que el atacante del ‘blanco, blanco’ sea convocado, no por Moreno, sino porque se debe dar espacio a la renovación, además, afirmó que es lamentable que en el FPC no haya otro atacante más joven y que pueda llegar a la ‘tricolor’.

“Perdón ser aguafiestas, ¿qué hago?, pero yo no puedo celebrar que, no es culpa de él (Dayro)… que hoy dependamos de que un jugador de 40 años sea nuestro salvador, él hizo méritos, pero yo no puedo creer que tengamos jugadores más jóvenes que puedan estar por Dayro Moreno”, dijo Juan Felipe, quien también indicó que espera que la presencia de Moreno no sea un ‘contentillo’ de Néstor Lorenzo a los que lo pidieron y que ojalá lo ponga en la cancha.

Dayro Moreno. Foto: Selección Colombia.

La respuesta de Dayro a Juan Felipe

Tras el video, un usuario de la red social, Instagram, le respondió a Juan Felipe: “No tiene sentido que no celebre la convocatoria de un goleador como Dayro a una selección que sufre de gol, por el hecho de que no haya jóvenes que los hagan, son dos cosas muy diferentes, señor Juan Felipe”, mostrándose en desacuerdo con su opinión.

Foto: Instagram.

El cometario del hincha le gustó a Dayro, por lo que comentó publicando tres emojis de una cara con gafas, dejando en entender que no está de acuerdo con el video de Cadavid.

