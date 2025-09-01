La reciente convocatoria de la Selección Colombia fue toda una sorpresa, pues incluyó al aclamado por muchos, Dayro Moreno, delantero del Once Caldas.

En la jornada del domingo 31 de agosto, el goleador participó en el primer entrenamiento de la Tricolor en Barranquilla, generando toda clase de reacciones.

Moreno, conocido por su habilidad goleadora, se integró al grupo que se prepara para los importantes encuentros de la fase de clasificación. El jugador de la liga colombiana, que fue llamado para reforzar la delantera, mostró una buena disposición en el entrenamiento, trabajando junto a sus compañeros y siguiendo las instrucciones del cuerpo técnico.

Durante la sesión bajo el mando de Néstor Lorenzo, incluyó ejercicios físicos y tácticos. La incorporación se da en un momento clave, donde cada pieza es fundamental para alcanzar los objetivos del equipo.

Aún no se ha definido el rol de Dayro Moreno

La llegada de Dayro al grupo, que incluye a otros talentosos futbolistas, es una señal de que el cuerpo técnico busca tener opciones en el frente de ataque. El equipo técnico y los jugadores se mostraron optimistas con la integración del delantero, quien aportará su experiencia y olfato goleador a la escuadra nacional.

Sin embargo, el cuerpo técnico deberá evaluar el estado físico del delantero y su disposición para definir el rol que ocupará en los dos partidos de Eliminatorias. Néstor Lorenzo por el momento no tendría claro si Moreno será titular o como una opción de recambio.

Con esta nueva incorporación, la Selección Colombia continúa su preparación, con la mira puesta en lograr resultados positivos que los acerquen a la clasificación. La afición espera con entusiasmo ver en acción al equipo completo, incluyendo a las nuevas caras que se suman al proyecto.