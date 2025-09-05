Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip
Selección Colombia

Dayro ya baila con la Selección Colombia: con esta coreografía celebraron la clasificación

La Selección Colombia consiguió su pase directo al Mundial del 2026 tras vencer a Bolivia 3-0 en el Metropolitano de Barranquilla. Los jugadores, incluido Dayro Moreno, bailaron para celebrar.

Por Michell Figueroa

Dayro Moreno bailó con James y Luis Díaz en el camerino del Metropolitano tras conseguir la clasificación.
© Selección ColombiaDayro Moreno bailó con James y Luis Díaz en el camerino del Metropolitano tras conseguir la clasificación.

La alegría desbordó en el vestuario de la Selección Colombia luego de sellar su clasificación al Mundial de 2026. Al ritmo de la música y con un ambiente de fiesta, los jugadores de la Tricolor, entre ellos Dayro Moreno, celebraron su pase a la Copa del Mundo.

Luego de una contundente victoria ante Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, algunos de los jugadores fueron captados haciendo una coreografía en el camerino.

Envigado se adjudicó parte de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

ver también

Envigado se adjudicó parte de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

El partido, que culminó con un marcador favorable a Colombia, no fue una simple victoria sino la consecución de los puntos necesarios para asegurar un cupo en la próxima cita mundialista.

Publicidad
James Rodríguez y su habitual celebración tras marcar ante Bolivia.

James Rodríguez y su habitual celebración tras marcar ante Bolivia.

Con música y coreografía

La euforia de los futbolistas era evidente y se hizo viral a través de videos compartidos en redes sociales, donde se les veía cantando, bailando y abrazándose en un momento de pura emoción.

En un video publicado en las redes sociales de la Selección, se ve a varios integrantes del plantel bailando, entre ellos, James Rodríguez, Yerry Mina, Dávinzon Sánchez, Jhon Córdoba, Johan Mojica, Luis Díaz e incluso, el recién llegado Dayro Moreno.

Publicidad
Tweet placeholder

Pese a que no tuvo muchos minutos en la cancha, el ingreso del delantero del Once Caldas causó euforia en la afición, sensación que aumentó con el video divulgado, pues se ve que el goleador encajó muy bien con sus compañeros.

La fiesta en el vestuario de Barranquilla aparentemente disipó los rumores de un supuesto camerino roto, pues a todos los jugadores se les vio muy unidos y contentos.

Publicidad
michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
La respuesta de Dayro Moreno cuando le preguntaron si jugará el Mundial
Selección Colombia

La respuesta de Dayro Moreno cuando le preguntaron si jugará el Mundial

¿Dayro Moreno? Los jugadores que van a la tribuna de la Selección Colombia ante Bolivia
Selección Colombia

¿Dayro Moreno? Los jugadores que van a la tribuna de la Selección Colombia ante Bolivia

El Metropolitano se alista para despedir a varios de sus ídolos de la Selección Colombia
Selección Colombia

El Metropolitano se alista para despedir a varios de sus ídolos de la Selección Colombia

Así celebró la novia de James Rodríguez la clasificación de la Selección Colombia al Mundial
Selección Colombia

Así celebró la novia de James Rodríguez la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo