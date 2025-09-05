La alegría desbordó en el vestuario de la Selección Colombia luego de sellar su clasificación al Mundial de 2026. Al ritmo de la música y con un ambiente de fiesta, los jugadores de la Tricolor, entre ellos Dayro Moreno, celebraron su pase a la Copa del Mundo.

Luego de una contundente victoria ante Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, algunos de los jugadores fueron captados haciendo una coreografía en el camerino.

ver también Envigado se adjudicó parte de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial

El partido, que culminó con un marcador favorable a Colombia, no fue una simple victoria sino la consecución de los puntos necesarios para asegurar un cupo en la próxima cita mundialista.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez y su habitual celebración tras marcar ante Bolivia.

Con música y coreografía

La euforia de los futbolistas era evidente y se hizo viral a través de videos compartidos en redes sociales, donde se les veía cantando, bailando y abrazándose en un momento de pura emoción.

En un video publicado en las redes sociales de la Selección, se ve a varios integrantes del plantel bailando, entre ellos, James Rodríguez, Yerry Mina, Dávinzon Sánchez, Jhon Córdoba, Johan Mojica, Luis Díaz e incluso, el recién llegado Dayro Moreno.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Pese a que no tuvo muchos minutos en la cancha, el ingreso del delantero del Once Caldas causó euforia en la afición, sensación que aumentó con el video divulgado, pues se ve que el goleador encajó muy bien con sus compañeros.

La fiesta en el vestuario de Barranquilla aparentemente disipó los rumores de un supuesto camerino roto, pues a todos los jugadores se les vio muy unidos y contentos.

Publicidad