Selección Colombia

Denuncian maltrato a la Selección Colombia en Venezuela, previo al partido

El equipo colombiano buscará un triunfo que le ayude a sumar puntos en el ránking FIFA.

Por Edynson Ruiz Rincon

James Rodríguez con la Selección Colombia.
© Getty Images.James Rodríguez con la Selección Colombia.

La Selección Colombia se medirá ante Venezuela por la última fecha de la Eliminatoria, compromiso muy trascendental para el equipo ‘vinotinto’, debido a que de conseguir la victoria, se aseguraría la clasificación al repechaje al Mundial, lo que sería un hecho histórico y que conseguiría por primera vez, de ahí la importante del juego.

Aunque para el cuadro colombiano será un partido para cumplir, diferente a lo que se juega Venezuela, también será importante para poder seguir sumando puntos en el ránking FIFA, esto pensando en poder ascender puestos y ser cabeza de grupo en el Mundial, lo que es una gran ventaja en el torneo, debido a que evitaría enfrentarse a algunos rivales difíciles en la fase de grupos.

En medio de la importancia del compromiso, Colombia llegó a territorio venezolano, en donde le han empezado a mostrar que es visitante con hostilidad previo al juego, ya que en el hotel de concentración no le estarían dando el mejor trato a los futbolistas, así lo reveló el periodista Sebastián Heredia en el programa ‘Más Fútbol’ de la FM.

Heredia contó que los futbolistas de Colombia “están muy molestos” por la situación, debido a que ni siquiera tienen conexión a internet, por lo que les ha tocado acudir a otros métodos para poder comunicarse por este medio. Lo anterior, sería una manera de intimidar a la ‘tricolor’, mismo ambiente que se dará durante el partido.

Jugadores de Venezuela. Foto: FVF.

Jugadores de Venezuela. Foto: FVF.

Historial de Colombia visitando a Venezuela por Eliminatorias

El partido visitando a Venezuela no se le ha hecho nada fácil a la Selección Colombia por Eliminatorias, ya que en 9 compromisos que se ha disputado, se han dado 2 triunfos ‘cafeteros’, 2 para la ‘vinotinto’ y 5 empates, con 8 goles convertidos por cada equipo.

Encuesta

¿Crees que Venezuela clasificará?

YA VOTARON 0 PERSONAS

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
