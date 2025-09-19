Los temas de indisciplina en el fútbol colombiano siguen siendo foco de atención. Recientemente se conoció que dos jugadores de la Selección Colombia sub 20 fueron apartados del grupo.

Pese a que la convocatoria no se ha conocido, los jugadores en cuestión hacían parte de un grupo de 25 futbolistas que estaban reunidos, justamente, porque se estaba definiendo quiénes van al Mundial sub 20 en Chile.

ver también “Once Caldas no es Dayro Moreno”: ‘Arriero’ Herrera sorprendió con sus declaraciones

El cuerpo técnico debía descarta a cuatro jugadores, pues al Mundial solo pueden ir 21. Con ese panorama, el director técnico de la Selección Colombia sub 20, César Torres, determinó apartar a los dos futbolistas por temas disciplinarios.

Publicidad

Publicidad

Se trata de Keimer Sandoval Rodríguez y John Edwin Montaño Preciado, señalados de indisciplina. Aunque por el momento no se conoce con exactitud qué fue lo que ocurrió con los jóvenes.

Selección Colombia sub 20 (Foto: redes sociales)

“Antes que futbolistas son seres humanos”

El director técnico de la Selección se refirió a la decisión de apartar a los dos jugadores. En rueda de prensa, Torres aseguró que los futbolistas deben ser primero seres humanos, sugiriendo que actuar bien y dar ejemplo es primordial.

Publicidad

Publicidad

“El tema de Montaño y Keimer, son chicos que yo creo que antes que futbolistas son seres humanos, que uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos, chicos que más allá de su talento tienen aspectos disciplinarios que mejorar. Agotamos todos los recursos con ellos y, bueno, finalmente se tomó la decisión de que no iban a estar más con el equipo”, comentó el DT.

Así mismo, resaltó que “el comportamiento fuera del campo es tan importante como el rendimiento dentro de él”.