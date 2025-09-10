La Selección Colombia consiguió un gran triunfo por 3-6 por la última fecha de la Eliminatoria ante Venezuela en el estadio Monumental de Maturín, en lo que fue una gran presentación del cuadro ‘cafetero’, que tuvo en un alto nivel a varios de sus futbolistas, especialmente en el frente de ataque, como fue el caso de Luis Suárez.

En medio de la alegría colombiana, la tristeza embargó al pueblo venezolano, debido a que se acabó la ilusión de poder clasificar al repechaje y estar cerca de su primer Mundial en la historia, es por esto que en medio de la frustración, se vivieron momentos de tensión entre las hinchadas de los dos seleccionados.

Por medio de las redes sociales, se conocieron imágenes de algunos enfrentamientos que se presentaron entre hinchas de Colombia y Venezuela en la ciudad de Bogotá, esto después de que se sentenciara la eliminación de la ‘vinotinto’ de la Copa del Mundo, situación que generó mucha tristeza en los venezolanos.

Uno de los lugares en los que se dieron estos agarrones fue en el centro de Bogotá, específicamente en el City U, allí decenas de colombianos y venezolanos se enfrentaron después del final del partido, lugar en el que llovieron botellas y todo tipo de elementos, razón por la que tuvo que llegar a la policía a intervenir.

Jugadores de la Selección Colombia ante Venezuela. Foto: Edilzon Gamez/Getty Images.

¿Qué pasó para que se diera el agarrón entre colombianos y venezolanos?

En la red social X, la usuaria Loren Sofía, que estuvo presente en el lugar, contó que, “la cosa es que en el primer gol de Venezuela, los chicos de ese país empezaron a echarle cerveza encima a los de Colombia para celebrar”.

Y después agregó: “Obvio hubo gente que se molestó y empezaron a devolver el gesto. Hacía gol Colombia: les tiraban cerveza a ellos. Hacía gol Venezuela: ellos tiraban pola. Pero obviamente (por el marcador) esa dinámica se volvió muy desigual y los muchachos de Venezuela ya estaban bravos. Luego no sé si les dijeron algo o no, pero con el sexto gol de Colombia se empezaron a dar puños entre todos y terminó en tropel”.

