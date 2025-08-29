El alucinante récord que podrá batir Dayro Moreno si juega contra Bolivia o Venezuela

Una bomba completa se lanzó sobre el país tras conocerse la convocatoria de la Selección Colombia para los dos últimos juegos de la Eliminatoria. Dayro Moreno regresa al combinado nacional, luego de nueve años de ausencia. Su espectacular performance en el Once Caldas, siendo el actual goleador de la Copa Sudamericana, lo catapultó nuevamente. Y de llegar a jugar contra Bolivia o Venezuela batirá un récord jamás antes visto en el equipo nacional.

Luego de toda una semana de espera, la Federación Colombiana de Fútbol publicó los convocados para la últimas dos citas en la clasificatoria. Una de las grandes dudas que había era quién iba a completar la lista de los delanteros. Jhon Durán (aparentemente) sufrió una lesión con el Fenerbahce y fuera de Luis Suárez no habían más futbolistas en el radar.

Y en el país había un clamor general por ver nuevamente a Dayro Moreno en la Selección Colombia. En el 2025 ha anotado 23 goles, fue el segundo goleador de la Liga Colombiana en el primer semestre y actualmente es el máximo artillero de la Copa Sudamericana. Además, su experiencia y liderazgo dentro y fuera de la cancha, lo hicieron merecedor de la convocatoria.

El récord que podría batir Dayro Moreno con la Selección Colombia en la Eliminatoria

Viejo el viento y todavía sopla. Esta vez la edad no fue un impedimento para la llegada de Dayro Mauricio a la Selección Colombia. Y de llegar a jugar algún minuto, se convertirá en el delantero más longevo en vestir la camiseta tricolor en un partido oficial. Y será el segundo jugador con más edad en disputar un partido, tras Faryd Mondragón que lo hizo con 43 años y 3 días.

Lista de los 10 jugadores más longevos que han jugado con la Selección Colombia. Fuente: Transfermarkt

Actualmente Dayro Moreno tiene 39 años y cumplirá 40 el próximo 16 de septiembre. Así superará en la lista de futbolistas con más edad en la Selección Colombia como Mario Alberto Yepes (38 años, 5 meses), Miguel Calero (37 años, 9 meses), Róbinson Zapata (37 años, 8 meses) y Radamel Falcao (37 años, 1 mes).

¿Cuándo juega la Selección Colombia por la Eliminatoria?

El próximo partido de la Selección Colombia será el jueves 4 septiembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Allí será local de Bolivia, en un partido definitivo para clasificarse a la próxima Copa del Mundo. El juego empezará a las 6:30 pm, hora de Colombia, con transmisión de Caracol TV y RCN TV.