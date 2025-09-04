¿Quién más sino el ’10’? La Selección Colombia tuvo que sufrir más de lo esperado para clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya aseguró el cupo directo con una victoria 3-0 contra Bolivia e hizo que la FIFA hiciera un anuncio con James Rodríguez.

¡De todo y para todos! Primero fue un tiro desviado de Jhon Córdoba, luego Luis Díaz no pudo rematar un balón en movimiento desde el punto penal y después el arquero Carlos Lampe sacó dos cabezazos de Jhon Arias y James. Parecía que una nueva pesadilla se podría vivir en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.

Sin embargo, cuando las cosas se complican en la selección colombiana casi siempre aparece el ’10’. Santiago Arias tiro un centro atrás y James Rodríguez remató de derecha para marcar un gol que no solo abrió el camino de la victoria contra Bolivia para asegurar la clasificación al Mundial 2026, también hizo reaccionar a la mismísima FIFA.

La FIFA y un anuncio con James en plena clasificación de Colombia al Mundial

James marcó un gol en la victoria de Colombia vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

En plena clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, Luis Díaz decidió hacer el gesto de ponerle la corona a James Rodríguez por el gol que hizo contra Bolivia y la FIFA, por medio de la cuenta oficial en X de la Copa del Mundo, anunció que aprobó la coronación del ’10’ colombiano con una publicación que la vieron más de 88.000 personas.

Post de la FIFA sobre James. (Foto: X / @fifaworldcup_es)

Este es el día y la hora del sorteo del Mundial 2026 en el que estará la Selección Colombia

Con la clasificación de Colombia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la pregunta del millón pasó a ser cuándo y a qué hora es el sorteo para conocer a los rivales de la ‘Tricolor’. El sorteo del Mundial 2026 será el viernes 5 de diciembre a las 12:00 P.M.