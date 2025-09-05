El apodo del Bayern Múnich a Luis Díaz tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026

La clasificación al Mundial 2026 está lista y Colombia estará en la fiesta de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio. Un momento histórico y de alegría. El país vuelve a la Copa Mundo tras la ausencia en Qatar 2022 y los octavos de final en Rusia 2018. Obviamente, Luis Díaz está en primera fila y asistirá como la máxima figura colombiana de Europa.

La Selección Colombia esperó hasta la penúltima fecha de las Eliminatorias Conmebol para asegurar la clasificación que todo el país esperaba. Meses atrás se pensaba que la ‘Tricolor’ iba a asegurar su presencia fechas antes, pero el técnico Néstor Lorenzo tuvo serias complicaciones que hasta hoy lo tienen en riesgo. Al final, su estrategia, más el talento de jugadores como James Rodríguez o Luis Díaz, le funcionó para dar un parte de tranquilidad.

Y es que estos dos protagonistas son principales en la historia. Luis Díaz y James Rodríguez se consolidan como los grandes líderes de este proyecto y apuntan a ser figuras en el Mundial 2026. El detalle que tienen en común es que ambos tienen el sello Bayern Múnich, uno de los clubes más grandes del mundo. Lucho es actualmente el fichaje estrella del gigante alemán para la 2025/2026, donde la Champions League es prioridad.

Apenas la Selección Colombia confirmó su clasificación al Mundial 2026, el Bayern Múnich se pronunció en redes sociales y exaltó a su figura colombiana. Incluso, le puso un nuevo apodo que le dio la vuelta al mundo. El club alemán lo bautizó con una palabra muy colombiana al saber que Lucho irá a la próxima Copa Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

El apodo del Bayern Múnich para Luis Díaz tras clasificar al Mundial

Sin titubeos, Bayern lo bautizó con una palabra habitual entre los jóvenes colombianos, que hace referencia a un monstruo. El posteo está acompañado de una fotografía de Luis Díaz con la camiseta de la Selección Colombia y el pasaporte en la mano, con James Rodríguez de fondo.

“¡Qué calidoso, qué mostro, qué jugador! Luis Díaz y la Selección Colombia se clasificaron oficialmente al Mundial 2026″, dice el posteo del Bayern Múnich en la red social X. Para el gigante alemán, Lucho es un “monstruo” en la cancha. Lindo sobre nombre en un momento de alegría total para el guajiro y sus expectativas en una temporada clave antes del Mundial 2026.

Para el Mundial 2026, habrá un gran cambio, pues pasará de 32 selecciones a 48 países participantes, que estarán divididos en 12 grupos de 4 cada uno. Ahí estará Colombia que, como mínimo, aspirará a clasificar a los dieciseisavos de final, la ronda que se agrega al nuevo formato de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Lucho Díaz está prácticamente confirmado en la cita, si nada extraordinario ocurre.