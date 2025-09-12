El apodo que Andrés Marocco le colocó a Carlos Antonio Vélez por criticar a la Selección Colombia

La Selección Colombia se impuso ante Venezuela en Maturín con un resultado que nadie se imaginó. Nueve goles en total, seis fueron para la ‘Tricolor’, que también sentenciaron a la ‘Vinotinto’ en la última fecha de las Eliminatorias Conmebol y apagaron su sueño de ir al repechaje. El técnico Néstor Lorenzo es gran protagonista y su actuación con el equipo divide las opiniones. Incluso, eso ha permitido el cruce de versiones entre periodistas y las indirectas.

Y en esos análisis post Eliminatorias, hay un personaje principal y se llama Carlos Antonio Vélez. Uno de los periodistas más consultados del país no le baja a su crítica y sigue lanzando conceptos que para muchos hinchas y colegas se alejan de la realidad. El turno de responder fue para Andrés Marocco, quien lanzó indirectas y llamó al país para valorar un poco más lo hecho por el técnico Néstor Lorenzo.

En sus redes sociales, Andrés Marocco no se guardó nada y con la ayuda de la aplicación SofaScore lanzó algunas estadísticas para respaldar el tercer puesto de la Selección Colombia en las Eliminatorias Conmebol, los 28 puntos en la tabla de posiciones y lo hecho por James Rodríguez y Luis Díaz.

En un video en Tik Tok, Andrés Marocco explica el resumen de la aplicación de las Eliminatorias y los números de James Rodríguez que lo ubican como el futbolista con mejor promedio en la puntuación final entre todos los jugadores convocados a la fase clasificatoria de todos los países. Tras el dato, lanzó la indirecta al decir que “aún hay gente que lo discute”.

El apodo que Marocco le colocó a Carlos Antonio Vélez

En ese mismo video, Andrés lanzó un calificativo para todos los que critican a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, listado que está liderado por Carlos Antonio Vélez. El periodista de Antena 2 y Win Sports asegura que hay mucho por mejorar de cara al Mundial 2026, prefiere ver lejos a Lorenzo de la dirección técnica y que las Eliminatorias del equipo colombiano fueron “mediocres”. Además de no validar lo hecho por James Rodríguez.

“Todavía hay gente en la Selección que no aprueba a James, que esté en la Selección y que sea el capitán. No acepta de ninguna manera que Lorenzo lo llame, porque les parece que hay rosca. Tienen un problemita ustedes, los que piensan así. James Rodríguez, lejos, sigue siendo el mejor jugador de la Selección”, dijo Marocco, antes de lanzar el apodo “autodestructivos” contra Vélez y todos los críticos.

En otro video, Andrés lanzó el dato del XI definitivo de Eliminatorias Conmebol, donde aparecen James Rodríguez y Luis Díaz, más otros jugadores argentinos y ecuatorianos, principalmente. Se pregunta si somos tan malos, por qué hay dos colombianos en el once ideal.

“Somos autodestructivos o no nos valoramos”, finalizó Andrés Marocco, con un fuerte calificativo contra Carlos Antonio Vélez y la gran cúpula que continúa con las críticas.