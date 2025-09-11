Es tendencia:
El apodo que Carlos Antonio Vélez le puso a la Selección Colombia tras los 6 goles a Venezuela

¡Sorpresa total! Tras los 6 goles a Venezuela, Carlos Antonio Vélez le puso un apodo inesperado a la Selección Colombia.

Por Julio Montenegro

Carlos Antonio Vélez bautizó a Colombia con un apodo muy irónico.
Carlos Antonio Vélez bautizó a Colombia con un apodo muy irónico.

Pocos, muy pocos creían que la Selección Colombia terminaría las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 marcándole seis goles a Venezuela, y ante la emoción que esto generó, Carlos Antonio Vélez llegó con un balde de agua muy fría al ponerle un apodo a la ‘Tricolor’ con una alta dosis de ironía.

Colombia cortó una racha de seis partidos sin ganar en las Eliminatorias Conmebol al ganarle a Bolivia 3-0. De esta manera, llegó al partido contra Venezuela por la fecha 18 con el cupo asegurado al Mundial 2026, y como la ‘Vinotinto’ estaba pelando por ir al repechaje, Vélez llegó a especular con un posible pacto.

¡Eso no pasó! La selección colombiana aprovechó con todo su esplendor los espacios que Venezuela dejó porque sabía que Bolivia le estaba ganando a Brasil y se estaba quedando con la clasificación al repechaje del Mundial 2026. El resultado no solo fue una contundente goleada por seis goles a tres, también tuvo tanta repercusión que desató la ironía extrema de Carlos Antonio Vélez.

Vélez y un apodo a la Selección Colombia por los seis goles a Venezuela

Vélez bautizó a la Selección Colombia con un apodo. (Foto: Getty Images)

Vélez bautizó a la Selección Colombia con un apodo. (Foto: Getty Images)

“Llega una cosa como estas, se le gana a Venezuela. Entonces, todo lo que se había dicho antes y los que estaban de acuerdo conmigo, ahora resulta que no, que eso no es así, que Lorenzo es la maravilla y que tenemos ‘La Máquina’: nueves goles en dos partidos. ¡’La Máquina’! Hasta el presidente de la federación (Ramón Jesurún) se atrevió a decir que íbamos para campeones del mundo (…) Todos estos que apuestan a la mediocridad, estaban felices: ‘Le ganamos a Venezuela’. Es que había que ganarle a Venezuela y a Bolivia también. La selección pasada, la de Reinaldo Rueda, también les ganó. Esa que ustedes descalificaron y esa que quedó eliminado porque no teníamos siete cupos”, afirmó Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

La palabra que Carlos Antonio Vélez presumió para definir la clasificación de Colombia al Mundial 2026

A Carlos Antonio Vélez no le bastó con ponerle de manera irónica el apodo ‘La Máquina’ a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, también presumió que la cuenta de Instagram ‘Sag.Futbol’ utilizó la palabra ‘irregularidad’ para definir la clasificación de la ‘Tricolor’ al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Las Eliminatorias Sudamericanas en una palabra. (Foto: YouTube / Win Sports)

Las Eliminatorias Sudamericanas en una palabra. (Foto: YouTube / Win Sports)

julio montenegro
Julio Montenegro
