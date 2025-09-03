El apodo que James Rodríguez le puso a Dayro Moreno por volver a la Selección Colombia

Luego de unos largos y eternos nueve años, Dayro Moreno volvió a ser convocado a la Selección Colombia a pesar de tener 39 años. James Rodríguez no dudó en recibirlo y, de entrada, le puso un apodo en vísperas de los partidos contra Bolivia y Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Desde aquel partido contra Perú del 18 de junio de 2016 en la Copa América Centenario cuando Moreno ingresó al minuto 76, el máximo goleador colombiano de la historia no juega con James en la selección colombiana. Aquella vez el triunfo llegó por penaltis. ¿Ahora se repetirá la historia?

La llegada de Dayro Moreno cambió el ambiente de tensión que había en Colombia porque hace seis partidos no gana en las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 y no solo Juan Fernando Quintero sostuvo que “es una persona que atrae esa energía que necesitamos”, James Rodríguez también le dio la bendición con un apodo.

James Rodríguez le puso un apodo a Dayro Moreno por volver a la Selección Colombia

James y Dayro fueron convocados para los partidos vs. Bolivia y Venezuela. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

Para empezar a ilusionar a los hinchas con la posibilidad de verlo jugar contra Bolivia el jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 P.M. o frente a Venezuela el martes 9 del mismo a la misma hora, James Rodríguez le puso “goleador” como apodo a Dayro Moreno en una publicación en Instagram en la que el delantero escribió el siguiente mensaje: “¡Al 10 dámelo siempre! Gracias por todo el recibimiento capitán. ¡Vamos con toda por la clasificación mi selección!”.

Post de Dayro con James. (Foto: Instagram / @dayrogol17)

Esta fue la última vez que Dayro Moreno anotó un gol con la Selección Colombia

El último de los tres goles que lleva Moreno en la selección colombiana lo marcó en la victoria 3-1 contra Haití en un partido amistoso que se disputó el 29 de mayo de 2016. En cuanto a una anotación en un encuentro oficial, el último gol de Dayro Moreno fue el 20 de noviembre de 2007 cuando Colombia le ganó 2-1 a Argentina en el estadio El Campín por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Sudáfrica 2010.