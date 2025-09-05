El apodo que la FIFA le puso a James Rodríguez por clasificar con la Selección Colombia al Mundial

Una vez más, abrió el camino para un logro muy importante de la Selección Colombia. Cuando parecía que se venía la noche en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, y parecía imposible hacerle un gol Bolivia, James Rodríguez abrió el marcador de la clasificación al Mundial 2026 y fue digno merecedor del apodo que le puso la FIFA.

Ya había estado muy cerca de anotar. Luego de una gran jugada de Luis Díaz, quien tiró un centro, James cabeceó un balón sobre el punto penal y el arquero Carlos Lampe sacó el disparo que tenía todo para ser gol. El ‘uh’ bajó por las tribunas y el desahogó estaba a punto de llegar.

Santiago Arias desbordó por derecha, tiró un centro atrás y apareció James Rodríguez de derecha para marcar el primero de los tres goles de la victoria de la Selección Colombia contra Bolivia que aseguró un cupo directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El apodo de la FIFA estaba a punto de llegar.

FIFA y el apodo que le puso a James por clasificar al Mundial con Colombia

James celebrando su gol en Colombia vs Bolivia (Foto: Getty Images)

Luego de ver como Luis Díaz celebraba el gol de James poniéndole una corona imaginaria, la FIFA, por medio de la cuenta oficial de la Copa del Mundo en Instagram, le puso el apodo perfecto al ’10’ colombiano para el Mundial 2026. “King James (Rey James)”, publicó la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

Apodo de la FIFA a James Rodríguez. (Foto: Instagram / @fifaworldcup)

James Rodríguez llegara con esta edad al Mundial 2026

Uno de los grandes interrogantes para la selección colombiana en el Mundial 2026 será la condición física con la que llegará James Rodríguez. El ’10’ fue sustituido al minuto 16 de la victoria de Colombia 3-0 contra Bolivia por un golpe y llegará con 35 años al Mundial 2026, que inicia el 11 de junio del próximo año. Durante la próxima Copa del Mundo de la FIFA cumplirá 36, ya que su cumpleaños es el 12 de julio, y la final del certamen continental es el 19 de julio de 2026.