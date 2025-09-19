Continúa el rifirrafe entre el analista deportivo, Carlos Antonio Vélez, y el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. Esta vez, el reconocido comentarista le respondió una pulla al DT de la Tricolor poniéndole un contundente apodo.

Durante la rueda de prensa posterior al partido entre las selecciones de Colombia y Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas, Lorenzo se refirió a los críticos de la Tricolor como “apostadores del fracaso”.

El comentario del entrenador de la Selección se dio en medio de las fuertes críticas de Carlos Antonio Vélez.

“Clasificamos ahí no más en la eliminatoria más cómoda de la historia, pero jugando como anoche (4 de septiembre) solo alcanzara para ganarle a Bolivia. ¿Cuántos similares enfrentaremos en el Mundial para que alcance? Después de festejar, autocrítica y… ¡¡¡Trabajar!!!”, fue uno de los comentarios del analista.

Para ese entonces fue cuando Lorenzo lanzó el comentario, que muchos tomaron como un mensaje directo a Carlos Antonio Vélez.

“Entonces, en ese sentido, ahí siempre están los apostadores del fracaso que ganan porque alguna vez van a fracasar. Estuvimos 30 o 32 partidos invictos, no sé cuantos, y cuando perdimos decían: ‘Vieron, vieron que les dije’. El apostador del fracaso gana, uno va a la ruleta, tiene 37 números y sale uno solo. Es más difícil decir va a salir este que no va a salir este”, dijo.

La respuesta de Carlos Antonio Vélez a Néstor Lorenzo

Aparentemente, el guante efectivamente le cayó a Carlos Antonio Vélez, que aprovechó un artículo de la prensa argentina dedicado a Juan Fernando Quintero, para regresarle la pulla y ponerle un particular apodo.

Luego de leer el artículo, en el que resaltan el talento de Juanfer Quintero y las jugadas brillantes durante el encuentro entre River Plate y Palmeiras por Copa Libertadores, el analista lanzó la pulla.

“Los apostadores a la mediocridad tendrían que ver esto y decir: sí, hay mucha gente que entiende, otra que no quiere entender y se va a morir sin entender, pero ese es el juego que se juega y hay que decirlo”, puntualizó.

Al parecer la pulla se da porque, entre otras cosas, Juan Fernando Quintero no es uno de los jugadores que Néstor Lorenzo tiene en cuenta para la titular de la Selección Colombia.