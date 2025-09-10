El detalle oculto del contrato de Lorenzo con Colombia que la Federación Colombiana de Fútbol no publicó

Es oficial, las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026 terminaron para la Selección Colombia con una contundente victoria contra Venezuela, y ya se reveló el detalle oculto del contrato de Néstor Lorenzo con la ‘Tricolor’ que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no publicó.

La continuidad de Lorenzo en Colombia estuvo seriamente cuestionada luego de pasar seis partidos sin ganar en las Eliminatorias Sudamericanas. Incluso, el periodista Carlos Antonio Vélez señaló que no todo el comité ejecutivo de la FCF respaldaba al entrenador argentino.

Néstor Lorenzo sacó el barco a flote, arregló las pequeñas fugas que parecían hundirlo y terminó clasificando al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a una fecha del final de las Eliminatorias. Esto hizo que se revelara el detalle oculto que su contrato tenía con la Selección Colombia.

La Federación Colombiana de Fútbol presentó a Lorenzo como nuevo entrenador de Colombia el 14 de junio de 2022 y no publicó el detalle de su contrato que se hizo oficial tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. “Este martes 14 de junio en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá fue presentado en rueda de prensa el nuevo director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Néstor Lorenzo. El presidente de la FCF, Ramón Jesurún le dio la bienvenida al nuevo estratega del seleccionado nacional, «Es un honor y un inmenso placer, en nombre de nuestro Comité Ejecutivo, darle la bienvenida al profesor Lorenzo”, fue el comunicado de la FCF.

El detalle oculto del contrato de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

“Hoy (10 de septiembre) se renueva automáticamente, tras haber conseguido el cupo al Mundial 2026, el contrato de Néstor Lorenzo (59) con la Federación Colombiana. Por ahora, el vínculo del entrenador argentino será hasta acabe la participación de la Selección en la cita mundial“, publicó el periodista Felipe Sierra para revelar detalle oculto del contrato de Lorenzo con la selección colombiana que la FCF no publicó.

Este es el salario de Néstor Lorenzo como entrenador de Colombia

Con la confirmación por parte de Ramón Jesurún sobre la continuidad de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, el entrenador argentino tiene garantizado, al menos por un año más, seguir con su salario anual de $2.4 millones de dólares, según el portal especializado ‘Finance Football’ (Finanzas Fútbol).