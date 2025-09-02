El DT Bolivia señaló a Colombia por no estar clasificada y Dayro Moreno apareció con la respuesta perfecta 

Un viejo conocido se volverá a ver la cara con la Selección Colombia. Óscar Villegas, el entrenador de Bolivia que denunció que la ‘Tricolor’ tenía mucha información sobre su equipo antes del primer partido que jugaron en las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026, señaló que el seleccionado colombiano aún no está clasificado y ya recibió la respuesta perfecta por parte de Dayro Moreno.

Colombia llega a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con 22 puntos y en la sexta y última posición que da un cupo directo al Mundial 2026. Con una victoria contra Bolivia el próximo jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 P.M. asegura la clasificación directa, pero… Villegas tenía que decir algo el respecto.

“Vamos a ir con todo, absolutamente. Tenemos en cada puesto jugadores de buen nivel y vamos a tratar de traernos todo desde Colombia, que no está clasificado y es su partido de vida o muerte, va a ser muy duro. Tenemos que disfrutar de esto, vivirlo intensamente”, señaló el DT de la Selección de Bolivia y la respuesta perfecta de Dayro Moreno estaba a punto de aparecer.

Dayro Moreno y una respuesta perfecta al DT de Bolivia por hablar de Colombia

Dayro Moreno y Óscar Villegas, entrenador de Bolivia. (Foto: Instagram y Getty Images)

Luego de que Óscar Villegas señalara que la selección colombiana no está clasificada al Mundial 2026, la respuesta perfecta de Dayro Moreno empezó con una publicación en Instagram que decía lo siguiente: “¡Parceritos! La emoción y felicidad de vestir esta camiseta nuevamente es inmensa. Vamos con toda por la clasificación”. Y ahí no quedó todo… El delantero redobló la apuesta con un nuevo mensaje para el entrenador Bolivia en el que afirmó que “¡estamos melos! Segundo día de entrenamiento para llegar con todo ante los bolivianos“.

Esta es la competencia que tiene Dayro Moreno para ser titular en la Selección Colombia

A la hora de mirar las posibilidades que tiene Moreno de ser titular en la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia, se debe tener en cuenta que Jhon Córdoba llega con cuatro goles en 10 partidos con Krasnodar. Y esa no es la única competencia, ya que Luis Suárez viene de marcar dos anotaciones con Sporting Lisboa y tampoco se descarta que Luis Díaz juegue como falso ‘9’ (centrodelantero).

