El equipo de ensueño de la Selección Colombia sin James Rodríguez, con Luis Díaz y jugadores en Europa

La Selección Colombia ajusta detalles para definitivamente asegurar el cupo al Mundial 2026. El equipo nacional jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Conmebol y no hay margen de error. Cuando más se creía que estaría en los primeros lugares, la ‘Tricolor’ se ha visto sorprendida y no ha podido sumar los puntos necesarios para estar más arriba en la tabla y sin complicaciones.

Por una situación del fixture, la Selección Colombia tendrá una ‘oportunidad de oro’ para que no se complique en el mes de septiembre. No hará viajes largos y jugará contra Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla y luego irá a Maturín para cerrar con Venezuela. Bolivianos y venezolanos van por todo y se cree que pelearán por el repechaje hasta el final.

Más allá de los partidos con Bolivia y Venezuela, los ojos de un país se colocan en la construcción de equipo para el Mundial 2026. El técnico Néstor Lorenzo siembra dudas por los más recientes resultados y no se descarta un cambio de entrenador para la Copa Mundo. Qué jugadores se usarán o cambiarán y la continuación del cambio generacional, son incógnitas.

Sobre el papel y luego del mercado de verano en Europa, salta un once titular que se ve competitivo en la Selección Colombia y con perfil totalmente europeo, sin James Rodríguez y con Luis Díaz a la cabeza. ¿Néstor Lorenzo lo usará? Se habla de un esquema táctico sin uno de los mejores futbolistas de la historia.

James Rodríguez y Luis Díaz durante el partido de Colombia ante Costa Rica en la Copa América 2024. (Photo by Chris Coduto/Getty Images)

El once ideal de la Selección Colombia sin James y con jugadores top de Europa

Una ‘banda’ liderada por Luis Díaz, el mejor colombiano en el fútbol internacional en la actualidad. Las dudas estarían en los arqueros, pero podría considerarse a Devis Vásquez de la Roma de Italia o Alexéi Rojas, cuarto arquero del Arsenal de la Premier League.

Devis Vásquez en su presentación en la Roma. Foto: Oficial Roma.

Daniel Muñoz de Crystal Palace y Johan Mojica de Mallorca harían como laterales y Jhon Lucumí (iría al Sunderland) y Dávinson Sánchez como centrales. La primera línea estaría conformada por jugadores que recientemente firmaron en Europa: Richard Ríos en Benfica de Portugal y Nelson Deossa en el Real Betis de España, junto a Jefferson Lerma.

En el ataque, aparecería Jhon Arias del Wolverhampton de Inglaterra, Luis Díaz (Bayern Múnich) y Jhon Durán (Fenerbahçe) o Jhon Córdoba (Krasnodar), se disputarían ser el nueve de área en el equipo de Lorenzo.

Selección Colombia: Devis Vásquez; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Nelson Deossa; Jhon Arias, Luis Díaz; Jhon Durán. DT: Néstor Lorenzo.

Suplentes al posible titular de Colombia con corte europeo

Alexéi Rojas (Arsenal)

Yerry Mina (Cagliari)

Yerson Mosquera (Wolverhampton)

Juan David Cabal (Juventus)

Wilmar Barrios (Zenit)

Jhon Solís (Girona)

Gustavo Puerta (Seguirá en Bayer Leverkusen)

Juan Cuadrado (Pisa Italia)

Yaser Asprilla (Girona)

Mateo Cassierra (Zenit)

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa)

Jhon Córdoba (Krasnodar)