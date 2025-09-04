El gesto de Jefferson Lerma para controlar a James Rodríguez en pleno reclamo a Richard Ríos

La Selección Colombia enfrentó a Bolivia por la penúltima jornada de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, compromiso en el que el equipo colombiano ganó 3-0 y aseguró su presencia en la Copa Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El partido tuvo un detalle especial que involucra a Jefferson Lerma, James Rodríguez y Richard Ríos.

James Rodríguez tuvo un buen desempeño en Barranquilla. El 10 de la Selección Colombia anotó el 1-0 que comenzó el festín en el Metropolitano, demostrando nuevamente su importancia en el equipo colombiano con su juego. Asimismo, su liderazgo fue expuesto en el intermedio, cuando le alzó la voz a Richard Ríos y le reclamó por irse corriendo al camerino, antes de hablar con el capitán por un gesto contra Jefferson Lerma.

Después de que el árbitro dio por finalizada la primera parte, Richard Ríos no tuvo un buen gesto con Lerma, situación que no le gustó nada a James. La situación empeoró cuando el volante del Benfica se fue corriendo hacia el camerino y no le dio la cara al capitán. Rodríguez se quedó en la mitad de la cancha haciendo gestos y reproches.

Lejos de que el camerino esté roto, parece que sí es una situación de egos dentro de la Selección Colombia y no es un secreto que Richard Ríos tiene un carácter fuerte. Seguramente, fue una situación que se habló en el camerino, tal como le indicó Jefferson Lerma a James Rodríguez en medio de su enojo.

El gesto de Lerma para controlar a James en pleno reclamo a Richard Ríos

Es que en medio de los reclamos a James, Jefferson Lerma también ejerció su labor de líder y lo primero que hizo fue calmar al capitán ante el gesto de Richard Ríos y su salida de afán. Luego, el volante del Crystal Palace le dijo que lo dejara y que ya en momento podían hablar de la situación.

En ese instante, James pudo controlarse y se fue caminando con sus demás compañeros hacia el camerino, donde pudo hablar más tranquilo con Richard y cuadrar el suceso que estuvo mal. Rodríguez, cuando el juego se puso 3-0, se vio feliz y muy tranquilo por el pase al Mundial. Incluso, lanzó un gran abrazo con Luis Díaz que muestra la unión entre los jugadores.

Para el Mundial 2026, habrá un gran cambio, pues pasará de 32 selecciones a 48 países participantes, que estarán divididos en 12 grupos de 4 cada uno. Ahí estará Colombia que, como mínimo, aspirará a clasificar a los dieciseisavos de final, la ronda que se agrega al nuevo formato de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ríos, James y Lerma están prácticamente confirmados en la cita, si nada extraordinario ocurre.