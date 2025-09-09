Es tendencia:
El intimidante mensaje de Diosdado Cabello a la Selección Colombia previo al partido contra Venezuela

El segundo al mando en el régimen venezolano, Diosdado Cabello, habló del último partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 entre el equipo de su país y la Selección Colombia.

Por Michell Figueroa

Diosdado Cabello, segundo al mando en el régimen venezolano, habló del encuentro entre la selección de su país y la Tricolor. (Foto: Getty)
El ambiente se volvió más tenso de cara al crucial encuentro entre las selecciones de fútbol de Venezuela y Colombia por las Eliminatorias al Mundial, luego de las intimidantes declaraciones de Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del régimen venezolano.

El segundo al mando del régimen venezolano se refirió al último partido de las Eliminatorias Sudamericanas y mostró toda su confianza por la selección Vinotinto.

En un voto total de confianza, Diosdado Cabello aseguró que la selección de Venezuela va a “ganar como siempre”. Añadiendo un toque picante a la previa del partido ante la Tricolor.

Jugadores de la selección de Venezuela. (Foto: @SeleVinotinto/X)

Diosdado Cabello fue intimidante con sus palabras

El partido de la selección de Venezuela ante Colombia es determinante, pues es la oportunidad del equipo de país vecino de conseguir el repechaje y con eso, una oportunidad más para hacerse a un cupo en el Mundial del 2026.

Del otro lado, la Tricolor aseguró su pase a la Copa del Mundo en el partido anterior, en el que goleó a Bolivia.

Con ese panorama, el segundo al mando del régimen de Venezuela dijo: “Mañana juega la Vinotinto. Rosalinda para pasar a repechaje. ¿Con quién sería el repechaje? Ah, no sabemos todavía. Que nos pongan al que quieran, pues. Nosotros les vamos a ganar como siempre”.

La declaración de Cabello, con su tono desafiante, no solo eleva la expectativa en torno al juego, sino que también ha generado diversas reacciones en la opinión pública de ambos países.

