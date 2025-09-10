La Selección de Bolivia sigue de fiesta tras lograr un histórico cupo al repechaje del Mundial 2026. El triunfo por la mínima diferencia ante Brasil en condición de local y la goleada de Colombia sobre Venezuela los puso a seguir soñando con la clasificación. El festejo fue épico para los bolivianos, hasta un jugador se puso la camiseta ‘tricolor’.

Los jugadores, cuerpo técnico e hinchas bolivianos celebraron como nunca. La hazaña dejó calles llenas vestidas de verde, banderas y caravanas que no se detuvieron en toda la noche. El ambiente era de gratitud y orgullo por volver a tener la ilusión mundialista.

El jugador de Bolivia que se puso la camiseta de Colombia tras clasificar al repechaje

Uno de los momentos más llamativos lo protagonizó el arquero Carlos Lampe. En pleno festejo, el portero se subió encima de un bus y sorprendió a todos con la camiseta de la Selección Colombia, la número 10 de James Rodríguez. El gesto es sin duda una muestra de agradecimiento con los colombianos.

Los bolivianos saben que, sin el triunfo de Colombia, el repechaje no habría sido posible. La goleada de la ‘tricolor’ frente a Venezuela fue determinante para que los de Óscar Villegas pudieran asegurar su lugar en la repesca. Por eso, los homenajes al equipo colombiano no se hicieron esperar.

Bolivia se alista para preparar el duro desafío que tendrá en el repechaje. Mientras tanto, las imágenes de Lampe con la camiseta de James se hicieron virales y generaron todo tipo de comentarios en redes sociales, amistosos por parte de Bolivia y Colombia, pero no tan buenos por parte de Venezuela.

