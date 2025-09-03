La Selección Colombia tiene todo listo para su partido de este jueves 4 de septiembre ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El combinado nacional quiere sumar 3 puntos y asegurar el que para muchos jugadores será el último Mundial.

En rueda de prensa, el entrenador Néstor Lorenzo y, uno de los capitanes, David Ospina, respondieron las preguntas de los diferentes periodistas que cuestionaron lo que viene para la Selección Colombia. El portero habló sobre un tema que dio de qué hablar en redes sociales.

El jugador de la Selección Colombia que anunciaría su retiro: “puede ser”

Al portero de la Selección Colombia le preguntaron que si estos dos serían los últimos partidos de Eliminatoria con el combinado nacional, a lo que Ospina respondió con un “puede ser”, dejando prácticamente la decisión tomada con la camiseta de su país.

“Venir a la Selección siempre ha sido motivo de orgullo, trato de disfrutar al máximo, puede ser el último de Eliminatorias, uno nunca sabe”, dijo David Ospina complementando la respuesta.

Y es que el caso de David no sería el único, también hay jugadores que generan expectativa para después del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026. James Rodríguez es uno de los que llama la atención en el combinado nacional.

“Con James, tenemos una hermandad, trabajamos juntos hace mucho tiempo, es un gran jugador, lo ha dejado todo por esta camiseta, pero tenemos que ser realistas en muchas situaciones, hay ciclos que están terminando, jugadores jóvenes que van llegando, eso hace parte de la vida”, fue la respuesta de David sobre el ’10’.