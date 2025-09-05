El jugador de la Selección Colombia que los hinchas no soportan tras Bolivia: “Es una grosería”

La Selección Colombia venció a Bolivia y estará en la fiesta de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio. Un momento histórico y de alegría, pues el país vuelve al Mundial de la FIFA tras la ausencia en Qatar 2022 y los octavos de final en Rusia 2018. Pese al festín tras el juego ante los bolivianos, hay un jugador que la pasa mal y no se escapa de las críticas de los hinchas.

Cabe recordar que el técnico Néstor Lorenzo no improvisó y salió con su habitual idea de juego y esquema táctico ante Bolivia, que dejó ver algunas grietas en la zona defensiva y otras atajadas claves de Camilo Vargas para mantener el arco en cero. Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí fueron los centrales, con Jefferson Lerma y Richard Ríos en el tándem por la zona media.

Santiago Arias asistió a James Rodríguez para el primer gol y Jhon Arias y Luis Díaz no lucieron tanto en el eje ofensivo. Jhon Córdoba marcó el segundo tanto y se pudo sacudir de la mala racha que tenía con la Selección. Definitivamente, el que sí la pasó mal fue el lateral Johan Mojica, quien para la hinchada es de los más flojos en el once titular del técnico Lorenzo.

Según la aplicación 365 Scores, Johan Mojica fue el jugador colombiano con peor puntuación contra Bolivia tras registrar 6.5. Le siguen Richard Ríos (6.6) y Jhon Arias (6.7). Mojica completó 45 pases correctos de 50 intentados, 10 hacia atrás y 8 en el último tercio. No tuvo remates al arco y ejecutó uno de tres centros intentados. Cometió una falta y perdió ocho posesiones. Sus discretos números lo tienen en el ojo de la polémica.

Johan Mojica contra Bolivia en Barranquilla. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

A Mojica no lo soportan en la Selección Colombia: “Es una grosería”

Finalizado el partido, los hinchas lo colocaron en el foco de las críticas y no le perdonaron nada por su papel contra Bolivia. Unos lo catalogan como “una grosería” y otros piden urgentemente un reemplazo para la banda izquierda.

No le sirvió tirar pasos en el camerino ante la celebración. Johan Mojica aún no convence a los hinchas y pese a la clasificación, le quedan nueve meses para demostrar que puede dar un poco más en la línea defensiva como en la creatividad en el ataque.

“Johan Mojica es tan normalito qué hasta Danovis Banguero se ilusiona con ir al Mundial”, “el partido de Johan Mojica es deprimente”, “Johan Mojica cambio seguro y necesario”, “es un petardo”, son algunas de las palabras que le dedican al lateral izquierdo.