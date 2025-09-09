La Selección Colombia se impuso ante Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Pese al marcador a favor, la afición explotó en las redes sociales porque no soportan a un jugador.

Se trata de Álvaro Angulo, que no mostró su mejor presentación en el encuentro que se juega en el vecino país.

ver también El intimidante mensaje de Diosdado Cabello a la Selección Colombia previo al partido contra Venezuela

El bajo rendimiento de Angulo, a los ojos de los aficionados, provocó una oleada de comentarios en las redes sociales, donde exigen su salida. Pero eso no es todo, los hinchas de la Selección Colombia reclamaron la presencia de Johan Mojica, que también ha sido criticado en el pasado.

Publicidad

Publicidad

Álvaro Angulo no tuvo una buena presentación en el partido de la Selección Colombia ante Venezuela. (Foto: @AguilasDoradas/X)

Los comentarios sobre Álvaro Angulo en las redes sociales

En las plataformas digitales se hizo tendencia el nombre de Mojica, a quien la afición pidió en lugar de Álvaro Angulo, que no tuvo su mejor día.

“Conclusión del primer tiempo: Colombia sin Mojica vale mucha mierda”, escribió un usuario de X. “El verdadero mérito de Angulo es que logra que Mojica parezca Maldini por esa banda, y el de Mier es hacer que hasta Vargas nos suene a Buffon… casi nada“, escribió otro internauta.

Publicidad

Publicidad

“Angulo me está haciendo extrañar a Mojica no seamos tan hptas, mejor no vayamos al mundial”, es otro de los comentarios.