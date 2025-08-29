El entrenador Néstor Lorenzo definió la lista de convocados de la Selección Colombia para los partidos ante Bolivia y Venezuela por la doble jornada de la Eliminatoria, en donde el equipo deberá sumar por lo menos un punto para asegurar su clasificación al Mundial del 2026, de ahí la importancia de los juegos.

La gran sorpresa en la convocatoria es la presencia del goleador Dayro Moreno, futbolista que viene desde hace varias temporadas siendo figura y anotando con Once Caldas en la Liga Colombiana y Copa Sudamericana, razón por la que muchos pedían su presencia en la ‘tricolor’, por lo que hay consenso con su presencia.

Con el llamado de Dayro, hay un gran ausente en la convocatoria, se trata del delantero de Jhon Jader Durán, futbolista que se ha visto enredado en algunas controversias con el DT Lorenzo y sus compañeros, lo que sería la razón por la que no apareció en la lista para los duelos por las clasificatorias y su reemplazo es el atacante tolimense.

Publicidad

Publicidad

ver también Convocados de la Selección Colombia para juegos contra Bolivia y Venezuela

Otro jugador que tampoco estará y es Rafael Santos Borré, futbolista que ha sido del ‘riñón’ del entrenador argentino, pero que no ha trascendido en sus últimas actuaciones con el equipo colombiano, por lo que en esta oportunidad no fue llamado, perdiendo la pulseada con Dayro.

Dayro Moreno con Once Caldas en la Liga BetPlay DIMAYOR I. Foto: VizzorImage / Miguel Vermeire.

¿Será Dayro Moreno titular con la Selección Colombia?

Según los últimos partidos de la Selección Colombia, el delantero titular para el entrenador Néstor Lorenzo, pero Dayro Moreno sería una de las posibilidades en el ataque desde el banco de suplentes para el cuadro ‘tricolor’, en donde es probable que pueda sumar algunos minutos ante Bolivia, dependiendo cómo esté el trámite del encuentro.

Publicidad

Publicidad

Jhon Durán con la Selección Colombia. Foto: Gabriel Aponte/Getty Images.