El jugador que sí lamentó la convocatoria de Dayro Moreno: hizo publicación en Instagram

El pasado viernes se conoció la nueva y última convocatoria de la Selección Colombia para las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana. La gran sorpresa fue el llamado de Dayro Moreno, el máximo artillero de la historia del país y actual goleador del Once Caldas. Tras esto hubo júbilo de una inmensa mayoría de hinchas del FPC. Sin embargo hubo un jugador, que está en un rendimiento excepcional, quien sí lamentó lo sucedido.

Durante toda la semana pasada hubo expectativa por la publicación de los elegidos por Néstor Lorenzo para los partidos contra Bolivia y Venezuela. No obstante, hubo una demora inesperada para conocer los nombres y fue solo hasta el viernes que se publicaron. Y la razón por la cual hubo ese retraso habría sido exclusivamente por la presencia de Dayro Moreno y otro jugador.

O al menos así lo expuso el periodista Carlos Antonio Vélez, en su editorial de Palabras Mayores, de Win Sports. “Digan lo que quieran, pero esto lo tengo recontra confirmado. “Hasta última hora y se dilató la convocatoria, hasta última hora estaba Lorenzo en un dilema, (Kevin) Serna o Dayro, lo que quiere decir que casi el goleador se queda por fuera”, dijo Vélez.

El jugador que lamentó la convocatoria de Dayro Moreno y se pronunció en Instagram

Pues resulta que Kevin Serna, jugador del Fluminense de Brasil, quien hace una temporada excepcional, estuvo en el radar de Lorenzo. Pero Dayro Moreno fue el elegido por encima del joven futbolista, a pesar de que las condiciones seguramente daban para que fueran llamados los dos. Eso sí, el fin de semana el jugador se pronunció en su cuenta de Instagram, haciendo pública su desilusión, pero con esperanza de que llegará el momento.

Publicación de Kevin Serna, luego de no ser convocado a la Selección Colombia. @kserna97

“Mantén la calma, descansa tu corazón y créeme, el mundo gira y pone cada cosa en su lugar”, fue el mensaje que publicó Serna en su cuenta de Instagram. Con una imagen y ese lema, muchos especularon que fue un mensaje directo por su no convocatoria. Seguramente, de seguir en el nivel que está, será tenido en cuenta más adelante y, efectivamente, deberá tener calma para que llegue el llamado.