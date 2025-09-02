Es tendencia:
Selección Colombia

El llamativo mensaje de James Rodríguez antes del partido de la Selección Colombia ante Bolivia

El gesto no pasó desapercibido, pues incluso su club, el León de México, replicó el mensaje en sus redes sociales.

Por Jhobirson Molina

James Rodríguez volvió a encender la ilusión de los hinchas de la Selección Colombia en la previa del duelo contra Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán de la ‘tricolor’, jugador fundamental en el esquema de Néstor Lorenzo, envió un mensaje en redes sociales que rápidamente se hizo viral.

Para nadie es un secreto lo que genera James en la Selección Colombia. Puede estar bien o mal en su club, pero siempre llegar a marcar diferencia con el combinado nacional y espera que esta vez no sea la excepción en el partido que le daría la clasificación a Colombia.

¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata ante Bolivia?

Inteligencia artificial predice el resultado entre Colombia y Bolivia

“El jueves TODOS unidos por un solo sueño”, escribió James en su cuenta oficial acompañado de varias fotos del más reciente entrenamiento con la Selección. La publicación generó todo tipo de comentarios en redes y mostró el buen ambiente que vive el plantel de cara a un partido determinante para asegurar la clasificación al Mundial 2026.

El gesto no pasó desapercibido, pues incluso su club, el León de México, replicó el mensaje en sus redes sociales. El equipo mexicano destacó el compromiso del volante con su selección nacional y se sumó al mensaje de James Rodríguez, a quien le desean siempre lo mejor.

La publicación generó gran interacción entre los hinchas colombianos, quienes respondieron con mensajes de apoyo. Muchos destacaron su presencia y le pidieron dejar todo en la cancha para regresar al Mundial que se hizo esquivo en 2022.

El volante colombiano llega con ritmo de competencia y será una de las cartas principales en el compromiso frente a Bolivia. Colombia confía en su liderazgo y visión de juego para sumar tres puntos importantísimos en la recta final de las Eliminatorias.

jhobirson molina
Jhobirson Molina
