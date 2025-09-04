Es tendencia:
El mensaje de bienvenida de la FIFA a la Selección Colombia al Mundial 2026

El equipo colombiano será uno de los países sudamericanos en la Copa del Mundo.

Por Edynson Ruiz Rincon

James Rodríguez con la Selección Colombia.
© Getty Images.James Rodríguez con la Selección Colombia.

La Selección Colombia venció a Bolivia y consiguió su clasificación al Mundial del 2026, consiguiendo el gran objetivo que se trazó el equipo de Néstor Lorenzo, en medio de altibajos que presentó el equipo a lo largo de la competencia, pero finalmente logró su cupo para la competencia más importante de selecciones en el mundo.

La clasificación de la ‘tricolor’ a la Copa del Mundo desató muchos mensajes de felicitaciones, uno de ellos fue por parte de la FIFA, que por medio de sus redes sociales del Mundial, le dedicó unas palabras al equipo colombiano por asegurar su cupo en la competencia, con una publicación en sus diferentes redes sociales.

La publicación de la FIFA desató miles de reacciones, con cientos de comentarios de hinchas colombianos, mostrándose muy orgullosos por el regreso de su país al torneo, el cual no disputaban desde Rusia 2018, ya que al de Qatar 2022 no alcanzó a lograr la clasificación, en lo que fue un duro golpe para el cuadro ‘cafetero’.







Otros mensajes de felicitación para Colombia

Además de la FIFA, el seleccionado colombiano recibió muchos mensajes de felicitaciones por asegurar su participación en el Mundial, como lo hizo la CONMEBOL, que por medio de sus redes sociales, le dedicó, “¡nos vemos en el Mundial, parceros!”, palabras que desataron miles de reacciones de la fanaticada ‘tricolor’.

Foto X, FIFA World Cup.

Foto X, FIFA World Cup.

Clubes como León, Bayern Múnich, entre otros, en donde juegan los futbolistas colombianos, también felicitaron a Colombia y a sus jugadores por conseguir el paso a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

